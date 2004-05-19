به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مردم ايران امروز به منظوراعتراض به تجاوزهاي نيروهاي آمريكا و انگليس به شهرهاي كربلا و نجف در مقابل سفارت انگليس در تهران اجتماع كردند.

اين خبر گزاري گفته است در اين اجتماع اعتراض آميز برخي از شركت كنندگان بمبهاي آتشزا (كوتل مولوتف) به سمت سفارت پرتاب كردند.

اين خبر گزاري به نقل ازشاهدان عيني تعداد حاضران در اين تظاهرات اعتراض آميز را صدها جوان ايراني كه در مقابل ساختمان سفارت اجتماع كردند،برآورد كرده است.

در عين حال در خبر ديگري اين خبر گزاري آورده است در حدود 100 هزار تن نيز امروز در ميدان انقلاب تهران تظاهرات كردند.