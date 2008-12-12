کارگاه آموزش تخصصی علوم قرآنی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا نیازی شب گذشته در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی، اظهار داشت: این کارگاه که اولین کارگاه آموزش تخصصی علوم قرآنی شهرستان خرم آباد و در زمینه لحن است با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد و انجمن قرآن و عترت این شهرستان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کارگاه تخصصی دو روزه استاد برجسته کشور "غلامرضا شاه میوه" و قاریان و حافظان ممتاز استان حضور داشتند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد با تاکید بر اهیمت برگزاری این گونه کلاس ها و دروه های آموزشی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به استقبال قاریان از برگزاری این جلسات برپایی این گارگاه استمرار یابد.

به گزارش مهر، در کارگاه آموزش تخصصی علوم قرآنی خرم آباد در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد این شهرستان بیش از 60 نفر از قاریان خرم آبادی حضور داشتند.