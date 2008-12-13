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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

"آن سوی رودخانه" منتظر پروانه نمایش است

"آن سوی رودخانه" منتظر پروانه نمایش است

فیلم سینمایی "آن سوی رودخانه" ساخته عباس احمدی مطلق برای گرفتن پروانه نمایش به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه شده است.

منوچهر محمدی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "آن سوی رودخانه" به تازگی آماده نمایش شده و امیدواریم بتوانیم این هفته پس از گرفتن پروانه نمایش، آن را به جشنواره فیلم فجر امسال ارائه کنیم.

فیلمبرداری این پروژه سینمایی در کرمان، شهرک دفاع مقدس و اصفهان انجام شده و احمد ساعتچیان، رضا مولایی، رزاق رادان و حازم شاهی در آن بازی کرده‌اند. فیلم با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.

عوامل تولید "آن سوی رودخانه" عبارتند از نویسندگان: احمدی مطلق و مهشاد مخبری، فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: آرش برومند، طراح گریم: علیرضا جوادپور، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری و عکاس: ایلیا قربانی.

محمدی در حال حاضر فیلم سینمایی "عصر روز دهم" مجتبی راعی را در مرحله پیش‌تولید دارد و عوامل تولید آن عبارتند از شاپور پورامین مدیر فیلمبرداری، حسن روحپروری طراح صحنه، حجت ذیجودی دستیار کارگردان و پیمان جعفری مدیر تولید.

کد مطلب 798988

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