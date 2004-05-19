به گزارش خبرگزاري مهر ، بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري فدرال آلمان در اطلاعيه خود آورده است : آقاي اميررضا واعظ آشتياني عضو شوراي شهر تهران در تاريخ 27 ارديبهشت 1383 درخواست صدور ويزاي ترانزيت به سفارت جمهوري فدرال آلمان ارائه داد .

اين اطلاعيه مي افزايد : به هنگام ارائه اين درخواست به نامبرده گفته شد كه به دليل يك مشكل فني كه در حال حاضر به خاطر حجم انبوه نامه هاي الكترونيكي تبليغاتي ( Spam ) در مركز خدمات اينترنتي دولت آلمان ( Server ) ايجاد شده است ، مقدمات صدور ويزا كمي بيش از معمول بطول مي انجامد .

پس از آن متقاضي خود از ارائه در خواست صرف نظر كرد .

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