به گزارش خبرگزاري مهر ، بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري فدرال آلمان در اطلاعيه خود آورده است : آقاي اميررضا واعظ آشتياني عضو شوراي شهر تهران در تاريخ 27 ارديبهشت 1383 درخواست صدور ويزاي ترانزيت به سفارت جمهوري فدرال آلمان ارائه داد .
اين اطلاعيه مي افزايد : به هنگام ارائه اين درخواست به نامبرده گفته شد كه به دليل يك مشكل فني كه در حال حاضر به خاطر حجم انبوه نامه هاي الكترونيكي تبليغاتي ( Spam ) در مركز خدمات اينترنتي دولت آلمان ( Server ) ايجاد شده است ، مقدمات صدور ويزا كمي بيش از معمول بطول مي انجامد .
پس از آن متقاضي خود از ارائه در خواست صرف نظر كرد .
بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري فدرال آلمان :
مشكلات فني دليل تاخير بيش از حد ويزاي در خواستي بوده است
بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري فدرال آلمان با انتشار اطلاعيه مطبوعاتي توضيحاتي در خصوص صدور رواديد عضو شوراي شهر تهران ارائه داد .
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