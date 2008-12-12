"نوای مخالف" در جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی "نوای مخالف " مجموع قطعات خود را درآوار ابوعطا و در حضور داورانی چون "مینا افتاده"، "مهربانو توفیق" و"علی اکبر شکارچی" در بخش موسیقی سنتی بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اجرا کردند.

این کنسرت با مقدمه ای در ابوعطا آغاز شد و با ساز و آواز ، تصنیف "مبتلا"، ادامه ساز و آواز، چهارمضراب ابوعطا تکنوازی تار،تصنیف آفتاب صبح امید (دشتی) در ادامه این کنسرت اجرا شد و رنگ ابوعطا هم پایان بخش این اجرا بود.

مسعود نجفی پس از پایان کنسرت در خصوص کم و کیف اجرای گروه موسیقی "نوای مخالف " گفت : این گروه موسیقی امسال برای نخستین بار در بخش رقابتی موسیقی سنتی حضور داشتند و تازه ترین قطعات که همه آن از ساخته های خودم بود را اجرا کردند؛ از جهت کیفی اجرای آثار آن چیزی نبود که گروه تمرین کرده بود و به دلیل وجود مشکلاتی چون صدای برداری درسالن و عدم تنظیم آن در کل اجرا صدای خوبی نداشتیم.

وی در ادامه افزود : سالن اصلی تئاتر شهربعد از تالار وحدت و سالن رودکی سومین سالنی است که آکوستیک مناسبی دارد و به همین دلیل است که اجراهای تئاتری در این سالن برگزار می شود و به عقیده من اگر بدون میکروفون کنسرت برگزار می شد به نتیجه مطلوب تری می رسیدیم و حق مطلب را بهتر ادا می کردیم اما متاسفانه چنین نشد.

سرپرست گروه موسیقی "نوای مخالف" درپایان گفت : وجود بخش رقابتی در جشنواره موسیقی هم در سال گذشته و هم در سال جاری شور و نشاط خاصی به گروههایی موسیقی جوان بخشیده بود اما به نظر می رسد در جشنواره امسال جز تعداد انگشت شماری ، اجرای خوب دربخش سنتی ندیدم.