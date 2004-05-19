به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، نمايندگان مجلس در اين بيانيه ضمن محكوم كـردن هـتك حرمت عتبات عاليات پيشنهاد كردند براي حمايت از حقوق ملت مسـلمان وستـم ديده عراق كميته دفاع از حقوق اين ملت تشكيل شود.
در بخشي از اين بيانيه آمده است : نمايندگـان مجلس شوراي اسلامي جنايت هـاي وحشيانـه آمريكا و انگليس رابه شدت محكومكـرده شهادت صدها مسلمان بي گناه عراق را توسط اشغالگران آمريكايي و انگليسي بـه سـاحـت مقدس امام زمان (عج) مقام معظم رهبري و مراجع عظام تسليت مي گويند و براي حمايـت از حقوق ملت مسلمان و شكنجه ديده عراق در جهان تشكيل كميته دفاع از حقوق ملت عـراق را پيشنهاد مي نمايند و معتقـدند كـه براساس سنت هاي الهي بي ترديد پـيـروزي از آن مظلومان و مستضعفان و شكسـت سـرنـوشـت محتوم ظالمان و مستكبران خواهد بود.
در اين بيانيه همچنين آمده است : اهانت به حريم مقدس عتبات عاليات و بي حرمتي به حرم هاي مطهر علي (ع) و حضرت اباعبدالله الحسين (ع) نشان دهنده اين واقعيت است كه آمريكا و انگليس هيچ حد و مرز وحريمي را قائل نيستند و تنها به منافع نامشروع خويش مي انديشند.
در بيانيه اي با بيش از 150 امضا
نمايندگان مجلس هتك حرمت عتبات عاليات رادرعراق محكوم كردند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درپايان جلسه علني امروز مجلس بيانيه اي با بيش از 150 امضا هتك حرمت عتبات عاليات رادر عراق محكوم كردند .
به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، نمايندگان مجلس در اين بيانيه ضمن محكوم كـردن هـتك حرمت عتبات عاليات پيشنهاد كردند براي حمايت از حقوق ملت مسـلمان وستـم ديده عراق كميته دفاع از حقوق اين ملت تشكيل شود.
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