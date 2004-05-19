به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، نمايندگان‎ مجلس‎ در اين بيانيه ضمن‎‎ محكوم‎ كـردن هـتك‎ حرمت‎‎‎ عتبات عاليات پيشنهاد كردند براي‎ حمايت‎‎ از حقوق‎ ملت مسـلمان‎ وستـم‎ ديده‎ عراق‎‎ كميته‎ دفاع از حقوق اين‎ ملت‎ تشكيل‎ شود.



در بخشي‎ از اين‎‎ بيانيه آمده است‎ : نمايندگـان مجلس‎ شوراي‎‎ اسلامي‎ جنايت‎ هـاي وحشيانـه‎ آمريكا و انگليس‎ رابه‎‎ شدت‎ محكوم‎كـرده شهادت‎ صدها مسلمان‎ بي گناه‎ عراق‎ را توسط اشغالگران‎ آمريكايي‎‎ و انگليسي بـه‎ سـاحـت‎ مقدس‎ امام‎‎‎ زمان‎ (عج‎) مقام معظم رهبري‎ و مراجع‎ عظام‎ تسليت‎‎ مي‎ گويند و براي‎ حمايـت از حقوق‎‎ ملت‎ مسلمان‎ و شكنجه‎‎ ديده عراق در جهان‎ تشكيل‎ كميته‎ دفاع از حقوق‎‎ ملت‎ عـراق را پيشنهاد مي‎ نمايند و معتقـدند كـه‎ براساس‎ سنت‎ هاي‎‎ الهي‎‎ بي ترديد پـيـروزي از آن‎‎‎ مظلومان و مستضعفان و شكسـت‎‎ سـرنـوشـت محتوم‎ ظالمان‎‎ و مستكبران خواهد بود.



در اين بيانيه همچنين آمده است : اهانت به حريم مقدس عتبات عاليات و بي حرمتي به حرم هاي مطهر علي (ع) و حضرت اباعبدالله الحسين (ع) نشان دهنده اين واقعيت است كه آمريكا و انگليس هيچ حد و مرز وحريمي را قائل نيستند و تنها به منافع نامشروع خويش مي انديشند.