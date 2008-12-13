گل و گیاه شمال؛ صنعتی که رو به پژمردگی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بالا بودن هزینه های تولید، سنتی بودن تولید، نبود بازارهای فروش، سیستم حمل و نقل نامناسب، دخالت افراد غیرمتخصص، محدودیتهای واردات بذر، کم توجهی به تحقیقات و حمایت نشدن از جمله عواملی است که خطر پژمردگی هرچه سریعتر این صنعت را تسریع می بخشد.

به باور این عده این، مشکلات موجب شده تا تولید گل و گیاه کشور چندان قابلیت رقابت با کشورهای خارجی را نداریم و برای برون رفت از این چالشها و شکوفایی بیشتر آن باید از روشهای نوین در تولید استفاده کنیم.

این کارشناسان، دستیابی به فناوری نوین، ایجاد گلخانه های مدرن، دسترسی به نهاده های مورد نیاز، راه انداز یپایانه گل و گیاهف مبارزه اصولی با آفات و بیماریها، بهینه سازی سیستم حمل و نقل، بسته بندی مناسب و بازاریابی خارجی را برای توسعه و سامامدهی صنعت گل و گیاه ضرروری می دانند.

اکنون از بیش از هشت هزار تولید کننده گل و گیاه کشور حدود 40 تولید کننده در استان گلستان فعالیت دارند و در مجموع سالانه حدود 13 میلیون شاخه انواع گل و گیاه در این استان تولید می شود.

استان گلستان به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی از جمله وجود ۲۰۰ روز آفتابی در سال و میانگین بارندگی سالانه ۴۵۰ میلیمتر و نیز وجود نیروی کار ارزان، توانمندی خوبی برای تولیدات گل و گیاهان زینتی دارد به طوری که ارزش تولیدات سالانه گل و گیاهان زینتی شامل ۱۳ میلیون شاخه گل بریده، درختچه های زینتی، گل های نشایی و گلدانی در استان به ۸۰ میلیارد ریال می رسد.

7.2 میلیون شاخه گل بریده، سه میلیون اصله درختچه های زینتی، بیش از دو میلیون عدد گل های نشایی و ۲۵۰ هزار گلدان گیاهی تولیدات سالانه بخش گل و گیاه زینتی در استان گلستان را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت تولیدی تعاونی گلهای همیشه بهار گلستان گفت: این شرکت در زمینه تولید گل هیا زیینتی و نشاء فصلی دارد و باید حمایتبیشتری زا تولید کنندگان وشد.

اعظم لشگربلوکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزان تسهیلات برای حمایت از فعالان این عرصه کم است و همکاری لازم با تولید کنندگان وجود ندارد.

وی اظهار داشت: هزینه های تولید گل و گیاه بالا بوده در حالیکه قیمت فروش محصولات چندان گران نیست و بازاچه ای برای فروش محصولات و تولیدات استان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه هر گلدان گل " گازونیا" 50 هزار ریال قیمت دارد که بخش بیشتر آن صرف هزینه های تولید می شود.

دلالان تولید و صادرات گل را با مشکلات عدیده روبرو کرده اند

به گفته لشگر بلوکی، وجود دلالها و واسطه ها، فرایند تولید و صادرات این محصول را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.

مدیرعامل شرکت تعاونی گلهای همیشه بهار گفت: اکنون دلالها تولیدات گل و گیاه را به قیمت ناچیزی از تولیدکنندگان خریداری می کنند و با قیمت گزاف عرضه می کنند.

یک تولیدکننده دیگر گل و گیاه گفت: ساماندهی در نظام تولید و گل و گیاه امری ضروری است و باید به آن توجه شود، زیرا اکنون تولیدات این محصول روی روال خاصی صورت نمی گیرد و تنوع در تولیدات وجود ندارد.

احمد شیخی افزود: بیشتر گلخانه های فعال در کشور قدیمی و سنتی است و به امکاناتی نظیر تقویت خاک و سیستم آبیاری پیشرفته مجهز نیستند.

وی اظهار داشت: برای مطرح شدن در بازاهای جهانی باید ابزارلازم فراهم و گلخانه ها از حالت سنتی خارج و به روز شوند.

وی به وجود مشکلات بازار و نقش مخرب دلالها و واسطه ها اشاره و اضافه کرد: نبود بازار مرکزی برای عرضه مستقیم این محصولات موجب شده تا دلالها با قیمت پایینی این تولیدا را خریداری کنند.

به گفته شیخی، نبود امکانات مناسب حمل و نقل با توجه به فساد پذیر بودن محموله های تولیدی مانع جدی برسر راه تولیدکنندگان است.

این تولید کننده گل و گیاه یادآورشد: متاسفانه بارزاهای هدف این محصولات به دلیل برخی بی تدبیریها و سیاستگذاریهای نامناسب در حال از دست دادن است.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال مواد اولیه که در تولید گلدان به کار می رود از مواد کهنه است و مناسب نبودن خاک مورد نیاز فرایند رقابت و صادرات را چالش مواجه کرده است.

عضو هیئت علمی گروه زراعت و باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: به دلیل شرایط آب و هوایی استان گلستان برای تولید انواع گل و گیاه و گیاهان زینتی مستعد و مناسب است.

حسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بالابودن هزینه های تولید از جمله موانع توسعه این صنعت است زیرا در سطح جهانی، کشورها در حال کاهش قیمتهای تولید هستند و این امر رقابت در عرصه جهانی را با مشکل روبرو می سازد.

وی اظهار داشت: ایران از جمله کشورهایی است که پتانسیل های خوبی برای تولید و صادرات برخی گونه های گل و گیاه دارد که باید روی آن سرمایه گذاری شود.

وی خاطرنشان کرد: طی چندسال گذشته به دلیل تورم موجود، قیمت تمام شده گل و گیاه در کشور افزایش یافته و به عنوان نمونه گل " آنتاریوم" در بازارهای جهانی سه دهم یورو است ولی این گل در گرگان 10 هزار ریال است.

به گفته زارعی، در زمینه گل های شاخه بریده با کشورهای اروپایی و خارجی قابلیت رقابت نداریم و باید در این زمینه نیز تدبیری اندیشه شود.

این استاد دانشگاه بیان داشت: خوشبختانه در زمینه گونه های مختلف گل و گیاه نظیر درختچه های زینتی جای کارداریم و قیمت تمام شده آن در ایران پایین تر از جهان است و با یک سیستم آبیاری معمولی می توان گسترش دارد.

وی عنوان کرد: گسترش تولیدات گل و گیاه در افزایش شاد و نشاط روحی و روانی ، آرامش شهروندان و کاهش معضلات عصبی در جامعه رشد بسیار زیادی دارد و باید به گسترش آن در فضاهای سبز نیز توجه کرد.

زارعی تاکید کرد: متاسفانه میزان سرمایه گذاری دولت در بخش تولید گل و گیاه به نسبت دیگر بخشها ضعیف است و به حمایت بیشتری نیاز است.

وی تدوین برنامه جامع برای توسعه این صنعت را ضروری دانشت.

مرتضی صادقی مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: هم اکنون در استان ۳۷ تولیدکننده گل و گیاه زینتی در سطحی معادل ۳۲ هکتار شامل ۲۷ هکتار فضای باز، ۶ هکتار گلخانه مجهز به سیستم های مدرن صنعتی در سطح 4.8 هکتار مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: برای افزایش تولید گل و گیاه در سطح استان، مطالعه و ساخت مجتمع گلخانه ای در حداقل دو شهرستان و همچنین برنامه ریزی برای ۱۱ شهرستان انجام شده که بر این اساس تعداد مجتمع ها ۱۳ واحد افزایش می یابد.

وی با بیان این که مدیریت باغبانی سازمان در حال حاضر در سطحی معادل ۵۶ هکتار ساخت و واگذاری مجتمع های گلخانه ای را در دست اقدام دارد گفت: درآینده ای نزدیک مجتمع های گلخانه ای به ۴۸۰ هکتار خواهد رسید که حداقل ۴ هزار و ۸۰۰ شغل مستقیم و پایدار و چندین برابر اشتغال غیرمستقیم با تولید و درآمد مناسب به دنبال خواهد داشت.

وی مهم ترین برنامه های جهادکشاورزی درباره بهبودی تولیدات گل و گیاه را ساماندهی و تجهیز گلخانه های قدیمی از طریق تسهیلات یارانه دار، برگزاری کلاس های آموزشی با اهداف ارتقای کمی و کیفی تولید، توسعه گلخانه های مدرن و ایجاد مجتمع های تولید گل در سطح استان به منظور توسعه فضای گلخانه ای و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی عنوان کرد.

به گفته صادقی با وجود سه عرصه دشت، کوهستان و ساحل، گلستان منشأ رشد طبیعی بسیاری از ارقام گیاهان زینتی و دارویی است که می توان به انواع گیاهان دارویی مانند گل گاوزبان، زرشک، زیره، رازک، شیرین بیان، بومادران، آویشن، لاله ختمی و هندوانه ابوجهل به عنوان مهم ترین گونه ها اشاره کرد.

مدیرباغبانی جهاد کشاورزی گلستان درباره مشکلات موجود در زمینه تولید گل و گیاه در این استان اظهار داشت: نبود بازار مطمئن فروش، نداشتن پایانه های مناسب در داخل و خارج از کشور، بیمه نبودن گیاهان زینتی و دارویی، دسترسی سخت و کمبود نهاده های تولیدی و کمبود اعتبار مانع توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی و زینتی در استان شده است.

وی بیان داشت: فقدان تحقیقات در معرفی بهترین بذرها و عرصه های تولید استان و همچنین نبود تشکل ها و تعاونی های تولید به عنوان مشکلات دیگر بخش گیاهی مطرح است.