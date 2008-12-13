رژیمهای عرب مستعمره های جدید آمریکا/ ترس از واشنگتن مانع کمک مصربه غزه

"یاسین سویه" در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه دلیل عدم کمک مصر به فلسطین ترس از اقدام آمریکا برای تغییر نظام این کشور است، گفت: تمام رژیمهای عرب منطقه بجز یکی دو کشور به معنای واقعی کلمه استقلال ذاتی ندارند، زیرا اگر آنها استقلال داشتند هیچ گاه به خواسته های آمریکا تن نمی دادند.

این کارشناس لبنانی تمام رژیمهای عرب منطقه را مستعمره های جدید آمریکا معرفی و تاکید کرد: اگر آنها مستعمره آمریکا نبودند امروز به ملت عرب مسلمان فلسطین کمک می کردند و استقلال خود را در یاری از همنوعشان نشان می دادند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا یک کشورعربی مانند مصر بجای اینکه درکنار ملت فلسطین باشد از اسرائیل غاصب حمایت می کند، اظهارداشت: شاید این اقدام بدین خاطر باشد که این کشور از ایفای نقش مثبت درجهان عرب ناتوان شده و حکومت در این کشوربدست کسانی افتاده است که قادر به توانایی اداره آن نیستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: ما از کشورعربی بزرگی مانند مصر که سابق طولانی در مبارزه با اشغالگری اسرائیل دارد انتظار نداشتیم اینگونه با ملت فلسطین برخورد کند.

سویه دولت مصر را غیر دموکراتیک و ناکارآمد در ایفای نقش مثبت درباره مسئله فلسطین خواند و گفت : جهان عرب از مصریها انتظار دارد اگر درکنار ملت فلسطین قرار نمی گیرد به ضرر این ملت و به سود اسرائیل هم رفتار نکند.

وی در پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول بروز فاجعه انسانی در نوارغزه معرفی کرد و گفت : جهان اسلام امروز باید برای شکستن محاصره نوارغزه تلاش کند و به غاصبان اسرائیلی اجازه ندهد بیش ازاین خون یک ملت ستم دیده بر زمین ریخته شود.