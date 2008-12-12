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۲۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

بر خلاف خواست مردم عراق ؛

الدباغ از احتمال ماندن بخشی از نظامیان آمریکا در عراق تا 10 سال دیگر خبر داد

سخنگوی دولت عراق با زمان بر دانستن آماده شدن ارتش این کشور برای به عهده گرفتن کامل امنیت، بر خلاف خواست مردم کشورش از احتمال ماندن قسمتی از نیروهای آمریکایی در عراق تا 10 سال دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، علی الدباغ در جمع خبرنگاران از نیاز بغداد به حضور قسمتی از نظامیان آمریکایی تا 10 سال دیگر خبر داد.

وی در اشاره به توافقنامه خروج که اخیرا بین واشنگتن و بغداد به امضاء رسید ابراز داشت: سه سال زمان کمی برای آماده کردن ارتش برای تامین امنیت کامل عراق است و رسیدن به این آمادگی به زمان بیشتری نیاز دارد.

شورای ریاست جمهوری عراق روز پنجشنبه با اجماع توافقنامه خروج را تصویب کرد. این توافقنامه از اول ژانویه 2009 اجرا می شود.

شورای ریاست جمهوری متشکل از رئیس جمهور و معاونان وی است.

توافقنامه جنجال برانگیز موسوم به خروج نظامیان آمریکایی ازعراق عصر روز پنجشنبه 27 نوامبر ( هفتم آذرماه)  با 144 رای مثبت از مجموع 198 نماینده حاضر در نشست در برابر مخالفت تمام اعضای فراکسیون صدر و برخی نمایندگان دیگر تصویب شد.

کد مطلب 799163

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