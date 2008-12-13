150 هزار میلیارد ریال خسارت خشکسالی در کشور برآورد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدرضا اسکندری امروز در جریان بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان شادگان میزان خسارات ناشی از خشکسالی اخیر را 150 هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: از این میان 48 میلیارد ریال خسارت به استان خوزستان وارد شد که امسال حدود یک هزار و 800 میلیارد ریال برای رفع اثرات این خسارت اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی به تولید 5/14 میلیون تن گندم در سال زراعی جدید اشاره و تصریح کرد: با توجه به این میزان تولید، کشور نیازی به واردات گندم در سال جدید ندارد.

اسکندری در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خوزستان بر اجرای آن تاکید داشت، استفاده از منابع عظیم آب و خاک استان به صورت بهینه بود، از این رو اجرای یک طرح کشاورزی 500 هکتاری در این زمینه در خوزستان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح باید به سرعت پیگیری شود، توضیح داد: از آنجایی که خوزستان اراضی وسیعی دارد، می توان از این اراضی برای اجرای این طرح بهره برد که نتایج حاصله از آن برای سراسر کشور نیز منفعت خواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی به آغاز عملیات اجرایی این طرح از سال 87 اشاره کرد و اذعان داشت: با پیگیری های صورت گرفته موفق شدیم 9 ردیف بودجه ای برای اجرای این پروژه وسیع در خوزستان اختصاص دهیم تا این طرح در مدت زمان هفت سال به پایان برسد.

اسکندری گفت: از این رو امسال به میزان 70 میلیارد تومان به اعتبارات این استان در بخش کشاورزی افزوده شد.

وی تصریح کرد: سال آینده نیز میزان اعتبار تخصیصی به استان نسبت به سال گذشته دو برابر می شود تا روند اجرای پروژه های آب و خاک استان تسریع یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص طرح استیضاح خود توسط نمایندگان مجلس اذعان داشت: از همان ابتدای کار، مخالفانی بر سر راه من وجود داشتند و هم اکنون نیز وجود دارند اما مسئله این است که تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است و طبق قانون با امضای 10 نفر از نمایندگان استیضاح به اجرا در می آید به همین دلیل باید اذعان کنم که طرح موضوع استیضاح من، دلیلی بر مخالفت اکثر نمایندگان با عملکرد من نیست.

اسکندری با بیان اینکه برخی افراد به دلایلی می خواهند نظر شخصی خود را به من تحمیل کنند، گفت: هم اکنون ما در حال انجام فعالیت های خود هستیم و به مسائل حاشیه ای توجهی نمی کنیم.

وی عملکرد وزارتخانه خود را موفق دانست و ادامه داد: این عملکرد بر اساس میزان امکاناتی است که در اختیار ما بوده است.

در سفر وزیر جهاد کشاورزی به خوزستان پروژه های تامین آب اراضی منطقه شمی ایذه، مجتمع پرواربندی گوساله و مجتمع پرواربندی بز در باغملک به بهره برداری رسید. همچنین شبکه 800 هکتاری آبیاری زهکشی روستای ام الغرلان شادگان نیز کلنگ زنی شد.