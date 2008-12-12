روابط دیپلماتیک لبنان و سوریه به صلح در منطقه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، جیمی کارتر پس از دیدار با "فوزی صلوخ" وزیر امور خارجه لبنان در بیروت اظهار داشت: اسرائیل و فلسطین باید به طور کامل به توافقنامه ای که حق بازگشت آوارگان فلسطینی را تثبیت می کند پایبند باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت جدید آمریکا روش تعامل خود را با لبنان و سوریه تغییر خواهد داد یا خیر؟ گفت: من شک ندارم که این اتفاق رخ خواهد داد و در این زمینه پیشرفتی حاصل خواهد شد.

در دیدار کارتر و صلوخ که پیش از ظهر امروز انجام شد، تحولات لبنان، منطقه و بین المللی بحث و بررسی شد.

رئیس جمهور اسبق آمریکا همچنین با "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار کرد. لازم به ذکر است کارتر روز سه شنبه در راس هیئتی وارد بیروت شد.