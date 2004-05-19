به گزارش خبرنگار"مهر" اين تيم پس از حذف از گروه اول رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا چند روزي را به استراحت پرداخت و از ديروز دور جديد تمرينات خود را براي حضور در رقابت هاي جام حذفي آغاز كرده است .

اصغر فروتن سرپرست ذوب آهن درباره آخرين وضعيت اين تيم گفت : در حال حاضر تمام برنامه هاي كادر فني بر روي موفقيت در جام حذفي متمركز شده است و بازيكنان با روحيه بالايي در تمرينات حضور دارند و آماده ايم تا از عنوان قهرماني سال گذشته خود دفاع كنيم .

وي افزود : طبق برنامه ريزي بازيهاي جام حذفي ما روز جمعه بايد با نساجي مازندران روبرو شويم ولي طبق شنيده هاي ما اين تيم از رقابت هاي جام حذفي كناره گيري كرده است و با اين شرايط مشخص نيست اين ديدار برگزار خواهد شد يا نه .

فروتن درباره ارزيابي خود از حضور ذوب آهن در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت : ما در اين بازيها با مصدوميت هاي ناخواسته و كمبود بازيكن روبرو بوديم و در صورتي كه از نظربازيكن با مشكل روبرو نمي شديم مي توانستيم حتي تا فينال اين مسابقات هم پيش برويم . با اين وجود اعتقاد دارم اولين تجربه آسيايي براي ذوب آهن بسيار مفيد بود و مطمئنا اثرات آن در نتايج فصل آينده مشخص خواهد شد .

سرپرست ذوب آهن درباره وضعيت قرار داد ابراهيم تقي پور نيز تصريح كرد : قرارداد تقي پور به پايان رسيده و او در حال حاضر بازيكن آزاد محسوب مي شود ولي صحبت هاي مقدماتي درباره ادامه حضور او در ذوب آهن انجام شده است و تصور نمي كنم مشكلي از نظر تمديد قرار داد با او داشته باشيم .

وي همچنين درباره وضعيت بازيكنان خارجي اين تيم گفت : امانوئل ازوكام و پينتو بازيكن برزيلي بصورت قرضي به ذوب آهن منتقل شده بودند كه در پايان اين فصل از جمع ما جدا خواهند شد ولي گئورگ استراتولات همچنان با ذوب آهن قرار داد دارد و فصل آينده نيز همراه ما خواهد بود .

فروتن در پايان خبر از برپايي اردوي آمادگي ذوب آهن پس از جام حذفي در يكي از سه كشور تركيه ، بوسني و ارمنستان داد تا اين تيم با آمادگي مطلوب خود را براي فصل آينده رقابت هاي ليگ برتر آماده كند .