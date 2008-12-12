استقلال 180 درجه با ما فرق داشت/ داماش در انتهای جدول نمی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی که پس از شکست 4 بر 2 امروز تیمش برابر استقلال در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران سخت می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما امروز مقابل تیمی بازی کردیم که 180 درجه با ما فرق داشت چرا که آنها در صدر جدول قرار داشتند و ما در انتهای جدول.

عبدی ادامه داد: من از بازیکنانم راضی هستیم. آنها آنچه را که می خواستیم انجام می دادند ولی متاسفانه ما گلهایی خوردیم که اصلا انتظار آن را نداشتیم. شاید اگر موقعیت های دیگر استقلال به گل تبدیل می شد من ناراحت نمی شدم اما ناراحتم از اینکه ضربه هایی که ما فکر نمی کردیم به گل تبدیل شود راحت وارد دروازه ما شد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز تفکر حرفه ای در بازیکنان ما وجود ندارد و متاسفانه به همین دلیل است که خیلی بد گل می خوردیم.

وی در مورد عملکرد تیم فوتبال استقلال نیز گفت: استقلال تیم بسیار خوبی است. بازیکنان تاثیرگذاری دارد و مقابل تماشاگران خود با تمام توان بازی کرد.

حسین عبدی در مورد داوری این بازی گفت: من معمولا راجع به داوری صحبت نمی کنم اما فکر می کنم که این بازی از لحاظ داوری مشکل داشت. من اعتقاد دارم گل آلوز درست بود اما متاسفانه داور آن را مردود اعلام کرد.

وی در خصوص اخراج یکی از اعضای کادر فنی داماش نیز گفت: من هم متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد اما این طور که به من گفتند کمک داور به داور گفته که ایشان زیاد اعتراض می کند.

سرمربی تیم داماش در مورد نتایج 14 هفته اول تیم داماش گفت: به اعتقاد تیم داماش بد بسته شده است چرا که ما 7 دفاع وسط و 7 هافبک داریم اما متاسفانه یک دفاع چپ کامل نداریم و این نشان از بد بسته شدن تیم داماش دارد.

عبدی در مورد استانکو مدیر فنی این تیم نیز گفت: من قبل از حضورم در داماش خواستار این بودم که استانکو به عنوان سرمربی داماش فعالیت کند اما ایشان قبول نکرد و به عنوان مدیر فنی در داماش کار می کند. من و استانکو هر روز با هم در تمرینات حضور داریم و راجع به بازیکنان صحبت می کنیم و به جرات می توانم بگویم که روزی 3 الی 4 ساعت در مورد وضعیت تیم با هم صحبت می کنیم چرا که داماش از 14 بازی اول خود فقط 9 امتیاز کسب کرده بود اما در حال حاضر توانسته ایم از 5 بازی به یک برد، دو مساوی و یک باخت برسیم.

حسین عبدی در پایان گفت: با قاطعیت اعلام می کنم که داماش در انتهای جدول نخواهد ماند و با توکل به خدا و همت بازیکنان به رده های بالای جدول صعود خواهیم کرد.