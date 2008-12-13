گفتگوی رؤسای مجالس ایران و مصر برای نجات غزه/ توافق بر پیشنهاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه با همتای مصری خود تلفنی گفتگو کرد.

لاریجانی در این گفتگو با اشاره به محدودیتهای شدیدی که از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بویژه در غزه و کرانه باختری ایجاد شده خواستار اتخاذ اقدامات بیشتر دیپلماتیک از سوی مجموعه کشورهای اسلامی بویژه مصر با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص آن در کمک به مردم بحران زده فلسطین شد.

وی افزود: وضعیتی که طی ماههای اخیر زندگی را برای مسلمانان فلسطینی بسیار دشوار و ناگوار ساخته موجب نگرانی جهان اسلام شده و لازم است اقدامات عملی برای کمک به مردم بیگناه فلسطین صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تصمیم اجلاس مجمع پارلمان آسیایی در اوایل ماه جاری در اندونزی مبنی بر مشارکت رؤسای مجالس اندونزی، سوریه و جمهوری اسلامی ایران موسوم به تروئیکای مجمع پارلمان آسیا در کمک به مردم فلسطین از طریق رایزنی با رئیس مجلس مصر اظهار داشت: مجمع پارلمانی آسیایی آمادگی دارد همگام با رئیس مجلس مصر، درجهت تسریع رفع مشکلات مردم فلسطین و ارسال کمکهای غذایی و دارویی از طریق مصر و سایر طرق دیپلماتیک تلاش کند.

لاریجانی در پایان گفتگوی خود ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس مجلس مصر در زمینه رفع مشکلات و محدودیتهای فراروی مردم فلسطین در نوار غزه، ابراز امیدواری کرد روابط و همکاریهای دوستانه بین دو کشور گسترش یابد.

در این گفتگوی تلفنی همچنین احمد فتحی سرور رئیس مجلس الشعب مصر از ابتکار رئیس مجلس شورای اسلامی و تروئیکای مجمع پارلمانی آسیا در زمینه کمک به رفع آلام مردم فلسطین قدردانی و بر آمادگی کشورش جهت هرگونه مساعدت در این خصوص تاکید کرد.

در این راستا مقرر شد محمدهادی نژاد حسینیان دبیر کل مجمع پارلمانی آسیا طی سفری به قاهره مقدمات برگزاری نشست رؤسای مجالس کشورهای ایران، اندونزی، سوریه و مصر را در جهت برداشتن گامهای عملی کمک به مردم فلسطین از سوی کشورهای آسیایی و جهان اسلام فراهم کند.



