اصلاح باغات کم بازده گنبد 10 سال زمان می برد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون سالانه حدود 300 تا 400 هکتار از باغات فرسوده و کم بازده منطقه با اعتبارات تخصیصی اصلاح می شود.

وی میزان باغات زیتون، هسته دار، مرکبات و غیره را بیش از از پنج هزار و 600 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: 424 بهره بردار در این بخش فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: وجود باغات فرسوده از یک سو و وارد شدن خسارت ناشی از حوادث مختلف ضرورت توجه بیشتر به بخش کشاورزی را الزامی می سازد.

به گفته قاضی، بر اثر خسارت خشکسالی سال گذشته میزان تولید محصول زیتون در این شهرستان حدود 40 درصد معادل 800 تن نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: این در حالیست که خشکسالی سال جاری به 70 درصد محصول گندم، 55 درصد جو و 60 درصد محصول کلزا منطقه خسارت وارد کرده است.

وی یادآور شد: در مجموع سه درصد از اعتبارات ملی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی کشور به استان اختصاص یافته که باید حداقل به پنج درصد افزایش یابد.

وی عنوان کرد: همچنین جزئیات استمهال وام ها و بدهی کشاورزان خسارت دیده به بانکها نیز مشخص نشده و باید در این زمینه نیز تلاش بیشتری شود.

شهرستان بیش از 295 هزار نفری گنبد کاووس بیش از 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی، باغی و زراعی دارد.