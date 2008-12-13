بارش 500 میلی متر باران در آبان ماه سال جاری در گلستان

محمدهاشم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار بارندگی در 34 ایستگاه باران سنج استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: بیشترین مقدار بارش به میزان 55 میلی متر در ایستگاه ساسنگ و کمترین نیز به مقدار 12 میلی متر در ایستگاه مراوه تپه این استان ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، 36 میلی متر در گرگان، 33 میلی متر در گنبد کاووس، 27 میلی متر در کلاله، 31 میلی متر در علی آباد کتول و 32 میلی متر باران در فرودگاه گرگان ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان از تجهیز 100 نقطه استان به ایستگاه سیستم هشدار خبر داد و گفت: برای احداث این ایستگاه ها 40 میلیارد ریال در قالب طرح های مصوب سفر هیئت دولت به استان تخصیص یافته است.

قاسمی بیان داشت: این ایستگاه هشدارسیسم شامل، باران سنج دارای هشدار که شروع بارندگی و باران سیل آسا را در هر 10 دقیقه هشدار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ایستگاه اتوماتیک هشت پارامتری نیز از دیگر ایستگاه هایی است که باید در سه نقطه هر مسیل، ایستگاه باران سنج معمولی، هشدار و هشت پارامتری ایجاد شود.

به گفته قاسمی، نصب لی ول سنج و دبی سنج نیز باید در رودخانه های صورت گیرد که همگی باید در قالب ایستگاه های سیستم هشدار اجرا شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان بیان داشت: اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این طرحها باید از سوی وزرات نیرو و هواشناسی تامین شود.

وی یادآور شد: وزرات نیرو لی ول سنج و دبی سنج و هواشناسی باید اتوماتیک هشت پارامتری و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند.

26 ایستگاه هشدار باران سنج فعال و در حال نصب، 17 ایستگاه هشت پارامتری فعال و در حال نصب و 100 ایستگاه باران سنج معمولی و شماری ایستگاه های سینوکتیک تکمیلی در گلستان وجود دارد.