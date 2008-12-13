کالاهای صنعتی 44 درصد صادرات گلستان را تشکیل می دهند

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری بیش از 78 میلیون و 716 هزار تن کالا به ارزش بیش از 47 میلیون و 714 هزار دلار کالا از این استان به خارج صادر شده است.

وی اظهار داشت: کالاهای صنعتی 80 درصد ارزش کالاهای صادراتی استان را به خود اختصاص داده است که این میزان سهم بالایی است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاهای صادرتی شامل پتروشیمی، صنعتی، فرش، فلز، کشاورزی و معدنی است که به کشورهای خارجی صادر شده است.

به گفته شهریاری، در هشت ماه سال جاری سه میلیون و 862 هزار و 295 تن کالا به ارزش هشت میلیون و 813 هزار و 112 دلار از گمرک اینچه برون وارد کشور شده که در نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 54 درصد و از نظر وزن 87 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی در سال جاری 3/2 دلار بوده در حالیکه این مقدار در سال گذشته 6/0 دلار بود.

وی بیان داشت: افغانستان، آلمان، ایتالیا، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمسنان و ترکیه کشورهای مبدا واردات کالاهای وارده شده به استان هستند.