به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی شب گذشته در پایان بازی دو تیم صبا و ابومسلم در جمع خبرنگاران با اشاره به اخراج محسن بیاتی نیا در دقیقه 75 بازی گفت: این اخراج از لحاظ تاکتیکی به نفع تیم ما تمام شد و موجب شد تا بازیکنان تیم ابومسلم از حالت تدافعی خارج شده و ما به گل برتری برسیم.



وی تصریح کرد: قبل از این اخراج تیم ابومسلم تدافعی بازی می‌کرد و این امر موجب عدم به ثمر رسیدن گل را به همراه داشت که پس از اخراج این امر محقق شد.



کریمی ادامه داد: البته باید بگویم بیاتی‌نیا به دلیل اخراجش پادش این پیروزی را نخواهد گرفت و از سوی دیگر نیز 10 میلیون تومان از قرار دادش کسر می‌شود.



سرمربی تیم صبا با اشاره به بازی گفت: مشخص بود که تیم ابومسلم برای کسب یک امتیاز بازی آمده بود و می‌خواست تنها تدافعی بازی کند اما صبا با بازی کوبنده خود این اجازه را به حریف نداد.



وی در ادامه به اتمام نیم فصل اشاره کرد و گفت: نیم فصل اول برای تیم ما خوب بود و صبا توانست جز شش تیم اول جدول باشد.



کریمی در خصوص تعطیلات لیگ گفت: بازکنان ما چهار روز تعطیل خواهند بود و پس از آن 20 جلسه تمرین هوازی، وزنه و کار تاکتیکی انجام خواهند داد.