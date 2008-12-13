هنر مذهبی قابلیت ماندگاری بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری شب گذشته در حاشیه بازدید از نمایش مذهبی رستگار و کلید اظهار داشت: هرمزگان صاحب سرمایه های غنی و با ارزشی از هنرهای متعدد برخواسته از فطرت مردمان این دیار است و بدون شک سرمایه گذاری و تشویق هنر مذهبی می تواند زمینه های بروز و توسعه آن را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس با اشاره به مظلومیت پیشوایان دینی در طول تاریخ، افزود: رفع این مظلومیت و پرداختن به نحوه تبلیغ رسالت آن بزرگواران در قالب هنرهای مذهبی و دینی امکان پذیر است و هنرمند مسلمان کسی است که بتواند در قالب قلم، زبان، حرکت و نگاه خود اثربخشی لازم در بیان حقایق را در مخاطب داشته باشد.

آشوری ادامه داد: باید در کنار توسعه مطلوب زیرساخت های فرهنگی در کشور، بعد توسعه نرم افزاری و برنامه ریزی در اجرا را نیز مورد توجه قرار داد تا ظرفیت های مناسب ایجاد شده بدون استفاده باقی نماند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس عنوان کرد: فعالین عرصه هنر در کشور وظیفه دارند تا رنگ مظلومیت را از این بخش بزدایند و آینده در انتظار حرکت امروز خانواده هنر کشور است.