مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

لاریجانی در پاسخ به منتقدان برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری: توهم توطئه نداشته باشیم

نایب رئیس اول مجلس: تاکنون 2 درخواست مذاکره از کنگره آمریکا دریافت کرده ایم

تاریخ و محل توزیع کارت آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی



اعتماد:

گفتگو با حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات؛ توقیف را به عنوان تکلیف قانونی می پذیرم

وزیر سابق اقتصاد دولت نهم در همایش اصل 44 مطرح کرد: رشد اقتصادی کشور متناسب با ظرفیت نیست

هشدار فیروزآبادی به نفوذی های آمریکا در دولت و مجلس

بهزاد نبوی: طرح وحدت ملی ربطی به اصلاح طلبان ندارد



اعتماد ملی :

در پی سخنان اخیر سارکوزی سفیر فرانسه احضار شد، تنش در روابط تهران - پاریس

بازگشت دلهره به اقتصاد جهان، خودرو سازان در آستانه ورشکستگی

در سکوت مسئولان دولتی ،تهران به مرز اضطراری آلودگی هوا رسید



ایران :

با رشد 15 درصدی صدور پروانه ساخت تداوم یافت، رونق ساخت و ساز در کشور

وزیر رفاه خبر داد: صدور کارت پول برای طرح تحول اقتصادی

معاون رئیس جمهور، شکایت رژیم صهیونیستی از مشایی به سازمان ملل



ابرار:

رئیس جمهور: صهیونیست ها به پایان راه رسیده اند

سخنگوی شورای نگهبان: وزارت کشور برنامه مشخصی در زمینه شمارش آرا ارائه نکرده است

مذاکرات 6 جانبه خلع سلاح هسته ای بدون نتیجه پایان یافت

رکود در بازار خودرو ادامه دارد



ابتکار:

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن انتقاد از ساخت و پاخت های ساز شکارانه: دولت احمدی نژاد اصلاح طلب است

شاهرودی : دستگاه قضایی چوب بخش های دیگر را می خورد

جاسبی: حکم ریاستم نیازی به تمدید ندارد



اسرار:

اوضاع بازار نفت همچنان مبهم؛ با سقوط نفت سقوط نکنیم

خط دهی نتانیاهو به اتحادیه اروپا: بحران اقتصادی عامل فشار علیه ایران

محسن هاشمی: عواقب گودبرداری در تئاتر شهر را گزارش کرده بودیم



پول:

رئیس شورای اصناف خبر داد: توافق تازه بر سر مالیات بر ارزش افزوده

گفتگوی " پول " با وزیر نفت، نگران نیستم، قیمت واقعی هر بشکه نفت باید بالای 100 دلار باشد

نامه وزیر ارشاد به شهردار تهران درباره پروژه جانبی تئاتر شهر



تفاهم:

تاثیربحران اقتصادی بر بازار سرمایه ایران : 20 میلیارد دلار از دست رفت

4 روز هشدار بدون هشدار، کسی مردم را از آلودگی خطرناک هوای تهران خبر دار نکرد

پراید همچنان در سراشیبی قیمت



جام جم:

واکنش ایران به گستاخی دوباره سارکوزی

کنگوری ها درج کد ملی را فراموش نکنند

گفتگو با دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه ، دیپلماسی که با ترس شروع شود با شکست ادامه می یابد

شیطان پرستی ؛ دامی برای جوانان



جمهوری اسلامی:

حقوقدانان جهان علیه سران رژیم صهیونیستی به دادگاه لاهه شکایت کردند

تلاش جدی تولید کنندگان جهانی نفت برای جلوگیری از کاهش قیمت

در گزارش سنای آمریکا اعتراف شد، رامسفلد مسئول شکنجه زندانیان در بند آمریکاست

آلودگی هوای تهران در وضعیت " هشدار" و مرز" اضطرار"



حمایت:

نمازگزاران جمعه در سراسر کشور راهپیمایی کردند، حمایت از مردم غزه

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: سازمان بازرسی و دادگستری های سراسر کشور مسئول پیگیری بهداشت قضایی

رئیس سازمان ملی جوانان کشور: تربیت و بازآفرینی شخصیت جوانان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی



حیات نو:

دیروز صورت گرفت، راهپیمایی سراسری حمایت از مردم غزه، احمدی نژاد: صهیونیست ها به پایان راه رسیده اند

توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید ، خطر سقوط نفت به 25 دلار

30 هزار مدرسه سیستم گرمایش استاندارد ندارد



خبر:

رئیس قوه قضائیه خواستار نظارت دقیق روسای کل دادگستری بر عملکرد ادارات استان ها شد، به صدا در آمدن زنگ خطر برای ادارات کم کار و بی مسئولیت

خطیب جمعه تهران: حوزه و دانشگاه مواظب باشند در دو دام سکولاریسم و تحجر گرفتار نشوند

وزیر کار و امور اجتماعی مطرح کرد: ارتقا مهارت و اصلاح قوانین برای بهبود فضای کسب و کار



خورشید:

18 ماه محاصره در سکوت جهانی، غزه تنها نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: خودکفایی در تولید رادیو داروها

مدیر عامل راه آهن به خورشید خبر داد: فروش بلیت از طریق تلفن همراه

وزیر رفاه اعلام کرد: تا 5/1 سال آینده، 90 درصد مردم از خدمات بیمه های اجتماعی برخوردار می شوند



دنیای اقتصاد:

فشارهای افزایشی و کاهشی همزمان شد، التهاب شدید در بازار نفت

حمله تند لاریجانی به اوباما

انتقاد دانش جعفری از فضای فکری متناقض با اصل 44



سرمایه:

در سالهای 87 - 83 ثبت شد، کاهش 20 درصدی سهم کالاهای سرمایه ای از واردات

انتقاد شهرداری از انفعال استانداری ، تهران چهار روز در شرایط " هشدار " آلودگی هوا بود

علی لاریجانی: ادبیات اوباما زبان گاوچران هاست



سیاست روز:

گزارشی از وضعیت میادین نفتی و گازی ایران به روایت آمار، خیمه اعراب بر طلای سیاه خلیج فارس

با ارائه طرح تعقیب دزدان دریایی به شورای امنیت، آمریکا اشغال سومالی را کلید زد

سرپرست کاوش های جیرفت: مومیایی هیچ گاه در ایران وجود نداشته است



صدای عدالت:

اصلاحات در نگاه فیروز آبادی

لاریجانی: همایش مجلس نیاز به توهم و داستان سرایی نداشت

ابوترابی فرد خبر داد: 2 نامه ازکنگره آمریکا به مجلس هشتم رسید

بهزاد نبوی: بحث وحدت ملی ربطی به اصلاح طلبان ندارد



قدس:

وزیران رفاه و بازرگانی بیان کردند، فاصله 30 برابری میان دهکهای اول و دهم جامعه

گزارش تکان دهنده تایمز، غرب منابع مالی " طالبان " را تامین می کند

در دیدار متکی و لوکاشنکو تاکید شد، همه توافقات تهران - مینسک باید به سرانجام برسد



کاروکارگر:

قطعنامه راهپیمایان در اعتراض به جنایات صهیونیست ها:دولت های اسلامی محاصره غزه را بشکنند

کاهش 20 میلیارد دلاری ارزش بازار سرمایه در پی بحران مالی جهانی

لاریجانی: تئوری وحدت ملی ربطی به موضوع دولت ائتلافی ندارد



کارگزاران:

راهپیمایی سراسری در حمایت از غزه،پیام اتحادیه عرب به اوباما: آماده ایم با اسرائیل صلح کنیم

دانش جعفری: فاصله دهک های اول و آخر 5/15 برابر است

در پی ادعاهای اخیر بوش صورت گرفت، هشدار فیروز آبادی درباره خط سازش و بازگشت اصلاح طلبان



کیهان:

بحران مالی ، غرب را آماده انفجار کرد، آشوب های خیابانی در آمریکا و 20 کشور اروپایی

بازگشت حجاج به کشور از امروز آغاز شد

تایمز: منابع مالی طالبان را غرب تامین می کند



وطن امروز:

حجت الاسلام و المسلمین روح الله حسینیان در گفتگو با وطن امروز: اطرافیان هاشمی مراقب باشند

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: فروش سهام مخابرات به سرمایه گذاران خارجی

علی الدباغ در واشنگتن: بدون مذاکره ایران و آمریکا مشکلات عراق حل نمی شود



همبستگی:

لاریجانی: ایده دولت ائتلافی اگر عامل تفرقه شود، مضر است

کروبی فردا به قم سفر می کند

راه چمنی: تشکیل دولت وحدت ملی موجب می شود که تمام سلایق سیاسی در اداره کشور مشارکت نمایند

قالیباف در شیراز: تا دولت از تصدی گری دست برندارد توسعه محقق نمی شود



همشهری:

راهپیمایان ایرانیان در حمایت از مردم بی دفاع غزه

مدیر عامل مترو: مشکل سازه تئاتر شهر مترو نیست

آلودگی هوا ادامه دارد، هوای تهران در آستانه اضطرار



هدف واقتصاد:

رئیس سازمان خصوصی سازی در همایش اصل 44 موانع و راهکارها خبر داد: آغاز واگذاری سه بانک دولتی از دی ماه

مید گزارش داد: نفت کمتر از 40 دلار پروژه های اقتصادی خلیج فارس را متوقف می کند

مالکان خودرو سرگردان میان کاهش یا تثبیت سهمیه ها، اعلام جزییات سهمیه های جدید بنزین تا پایان هفته