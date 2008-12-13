احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی آب در صیدون اهواز

حافظ طاهری منش در گفتگو با خبرنگار مهر در باغملک با اعلام این مطلب گفت: طرح آبرسانی به شهر صیدون در سال گذشته با احداث یک حلقه چاه به ظرفیت تامین چهار هزار و 800 مترمکعب آب در شبانه روز و خط انتقالی به طول پنج کیلومتر توسط شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان اجرا و به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: امسال در ادامه این طرح و به منظور پایداری و ظرفیت سازی آب در شهر صیدون احداث یک واحد مخزن پنج هزار مترمکعبی و حفر و تجهیز یک حلقه چاه تراوشی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال در دستور کار شرکت آبفای خوزستان قرار دارد.

وی افزود: همچنین برای تامین آب شهر صیدون در بلندمدت از محل منابع زیرزمینی منطقه امامزاده عبدالله برنامه ریزی شده که مطالعات دو طرح آن توسط مشاور در حال انجام است.

رئیس آبفای صیدون نیاز فعلی مشترکین به آب در صیدون را حدود دو هزار مترمکعب در شبانه روز اعلام کرد و اظهار داشت: این در حالیست که با اقدامات انجام شده در حال حاضر برای سه برابر این نیاز، ظرفیت سازی صورت گرفته است.

طاهری منش در ادامه اقدامات انجام شده در دوره خشکسالی را برشمرد و عنوان کرد: در دوره خشکسالی به رغم وجود کمبود آب در کل استان، تلاش شد وضع آب هم از نظر کمی و هم کیفی پایدار بماند که شناسایی و جمع آوری بالغ بر 400 انشعاب غیرمجاز اصلاح و نوسازی چهار کیلومتر از شبکه فرسوده از جمله این اقدامات است.

وی خرید و نصب دو دستگاه الکتروپمپ و یک دستگاه تابلو برق 90 کیلوواتی در تاسیسات قدیم، نصب و نوسازی 750 کنتور جدید، مرعی سازی شیرآلات و تعویض شیرالات معیوب، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور و کلرزن و ... را از دیگر اقدامات آبفا صیدون عنوان کرد.

شهر صیدون دارای هزار و 200 مشترک آب است و خدمات آب و فاضلاب آن در سال گذشته از آبفای روستایی به شرکت آبفا خوزستان محول شد.