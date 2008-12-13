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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

20 فروند شناور در خرمشهر ساخته می شود

20 فروند شناور در خرمشهر ساخته می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: بیش از 20 فروند انواع شناور و یدک‌کش در مجتمع کشتی ‌سازی شهید موسوی خرمشهر در حال ساخت است.

مدیر کشتی‌سازی شهید موسوی خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: ساخت این شناور‌ها هم اکنون بیش از 10 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
فرج عظیمی افزود: با برنامه‌ریزی ‌های صورت گرفته تا پایان امسال تعدادی از این شناورها آماده و به آب ‌انداخته می‌شود.
 
وی هزینه ساخت هر شناور را بیش از 14 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مجتمع در چهار سال گذشته بیش از 21 فروند انواع شناور و یدک‌کش را ساخته و به آب انداخته است.
 
مدیر ‌صنایع کشتی سازی شهید موسوی خرمشهر افزود: این مجتمع با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 700 نفر نقش مهمی در رونق اقتصادی این منطقه و ایجاد بازار کار در خرمشهر ایفا کرده است.

کد مطلب 799260

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