95 درصد گاز خوزستان در بخش صنعت مصرف می شود

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب اظهار داشت: با احداث خط ششم، روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز مورد نیاز صنایع استان به طور اختصاصی از عسلویه انتقال می یابد و خط نهم سراسری که گاز مورد نیاز غرب کشور را از عسلویه منتقل می کند نیز بقیه نیاز صنایع استان را تامین خواهد کرد.

وی درباره تشکیل کمیته های تخصصی برای هماهنگی بیشتر به منظور تامین نیاز زمستانی صنایع پتروشیمی در جنوب استان خوزستان گفت: با هماهنگی های انجام شده، کمیته های تخصصی، هماهنگی لازم حلقه های ارتباطی میان شرکت گاز استان خوزستان، پالایشگاه های گاز در این استان و واحدهای پتروشیمی موجود به منظور تامین خوراک این صنایع در شرایط پیش بینی نشده و اضطراری را فراهم می کنند.

افشین همچنین گفت: انجام ممیزی صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از سوی شرکت توف نورد ‪ (TUV -NORD)‬آلمان با موفقیت در این شرکت انجام شده است، در این ممیزی که نتیجه آن دریافت مجدد این گواهینامه به مدت سه سال بود تلاش مدیران و کارکنان شرکت در راستای الزامات قانونی، اهداف کیفی و کمی شرکت، مسئولیت مدیران، فرآیند مرتبط با مشتری، تجزیه، تحلیل و بهبود مستمر، پایش و اندازه‌گیری شد.

وی عنوان کرد: بیش از 38 سال از فعالیت شرکت گاز استان خوزستان در سال جاری گذشته است و تا سال 84، تنها 74 روستا در کل استان از شبکه گاز برخوردار بودند در حالی که تنها در سال جاری به بیش از 120 روستا گازرسانی شده است.