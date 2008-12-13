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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۸:۴۹

ستاره "استرالیا" مجری مراسم اسکار 2009 شد

ستاره "استرالیا" مجری مراسم اسکار 2009 شد

هیو جکمن برای نخستین بار اجرای مراسم اعطای جوایز اسکار را بر عهده گرفت که هشتاد و یکمین دوره آن 22 فوریه در لس آنجلس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد لارنس مارک تهیه‌کننده پخش تلویزیونی مراسم اسکار و بیل کاندن تهیه‌کننده اجرایی مراسم در بیانیه‌ای مشترک ضمن اعلام این خبر افزودند: هیو جکمن یک مجری کامل و ستاره سرشناس بین‌المللی است. او همچنین استیل، وقار و حس موقعیت‌شناسی دارد. هیو بهترین گزینه برای اجرای جشن سالیانه سینما است.

جکمن این روزها فیلم سینمایی "استرالیا" را به کارگردانی باز لورمن روی پرده سینماها دارد که در آن با نیکول کیدمن بازیگر هموطن خود همبازی است. او سال 2004 برای بازی به نقش پیتر آلن در موزیکال بسیار موفق "پسری از استرالیا" برنده جایزه تونی شد و سال آینده میلادی با "سرچشمه‌های افراد ایکس: ولوورین" به سینماها بازخواهد گشت.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود. پارسال جان استیوارت اجرای مراسم اسکار را به عهده داشت.

کد مطلب 799265

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