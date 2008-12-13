مسابقات لیگ جودو بسیج کشور با برتری تیم تهران بزرگ پایان یافت

در این مسابقه‌ها که با حضور 10‬ تیم برگزار شد، تیم تهران بزرگ با کسب 30 ‬امتیاز مقام نخست را به خود اختصاص داد و تیم‌های مازندران و گیلان به ترتیب با کسب 27‬و19‬امتیاز دوم و سوم شدند و تیم زنجان با کسب19‬امتیاز با تفاضل کمتر، عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

در این رقابتها ‪180‬ورزشکار از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، زنجان، گیلان، لرستان، مازندران، خوزستان، تهران بزرگ و استان تهران حضور داشتند.

نفرات برتر تیم‌های شرکت‌کننده در قالب تیم منتخب بسیج کشور، اوایل سال آینده در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی برون مرزی جودو شرکت خواهند کرد.

