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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

مسابقات لیگ جودو بسیج کشور با برتری تیم تهران بزرگ پایان یافت

مسابقات لیگ جودو بسیج کشور با برتری تیم تهران بزرگ پایان یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: هفتمین دوره مسابقات لیگ جودو نیروی مقاومت بسیج کشور که روز جمعه در شهر زنجان جریان داشت، با برتری تیم تهران بزرگ پایان یافت.

در این مسابقه‌ها که با حضور 10‬ تیم برگزار شد، تیم تهران بزرگ با کسب 30 ‬امتیاز مقام نخست را به خود اختصاص داد و تیم‌های مازندران و گیلان به ترتیب با کسب 27‬و19‬امتیاز دوم و سوم شدند و تیم زنجان با کسب19‬امتیاز با تفاضل کمتر، عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

در این رقابتها ‪180‬ورزشکار از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، زنجان، گیلان، لرستان، مازندران، خوزستان، تهران بزرگ و استان تهران حضور داشتند.

نفرات برتر تیم‌های شرکت‌کننده در قالب تیم منتخب بسیج کشور، اوایل سال آینده در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی برون مرزی جودو شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 799272

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