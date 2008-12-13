مسابقات لیگ جودو بسیج کشور با برتری تیم تهران بزرگ پایان یافت

در این مسابقهها که با حضور 10 تیم برگزار شد، تیم تهران بزرگ با کسب 30 امتیاز مقام نخست را به خود اختصاص داد و تیمهای مازندران و گیلان به ترتیب با کسب 27و19امتیاز دوم و سوم شدند و تیم زنجان با کسب19امتیاز با تفاضل کمتر، عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.
در این رقابتها 180ورزشکار از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، زنجان، گیلان، لرستان، مازندران، خوزستان، تهران بزرگ و استان تهران حضور داشتند.
نفرات برتر تیمهای شرکتکننده در قالب تیم منتخب بسیج کشور، اوایل سال آینده در یکی از تورنمنتهای بینالمللی برون مرزی جودو شرکت خواهند کرد.
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