شهرک تخصصی صنایع دستی در استان زنجان ایجاد می شود

شاپور سلیمان پور به خبرنگار مهر در زنجان گفت: ایجاد شهرک تخصصی صنایع دستی به هیئت دولت پیشنهاد داده شد که در جریان سفر دوم رئیس جمهور به استان مورد تائید قرار گرفت.

وی با تاکید بر این که صنایع دستی باید به عنوان جاذبه ای در مرکز شهر و نقاط پر رفت و آمد به تولید، فروش و نمایش گذاشته شود، افزود: سه گزینه برای ایجاد این شهرک در نظر گرفته شده است.

سلیمان پور یادآورشد : مرکز خود اشتغالی استان زنجان،منطقه نمونه گردشگری گاوازنگ و ورودی شهر زنجان سه گزینه مورد نظر است

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان همچنین با عنوان اینکه برگزاری هفته فرهنگی زنجان به منظور معرفی جاذبه های صنایع دستی استان به استاندار زنجان پیشنهاد شد گفت: در صورت تکمیل اعتبار مورد نیاز و با توجه به مصوبه ای که از کمیته کارگروه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دریافت کرده ایم در صدد برگزاری هفته فرهنگی هستیم.

سلیمان پور در خصوص اهداف برگزاری هفته فرهنگی گفت: هفته فرهنگی زنجان به منظور معرفی جاذبه های صنایع دستی و جذب سرمایه گذار برگزار می شود که در صورت فراهم شدن مقدمات کار هفته فرهنگی استان زنجان به زودی طی زمان بندی مشخص در تهران خواهد شد.

