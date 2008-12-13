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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۹:۴۱

هفته هفدهم بوندس لیگا/

برتری دورتموند مقابل مونشن گلادباخ

برتری دورتموند مقابل مونشن گلادباخ

تیم فوتبال دورتموند شب گذشته در دیدار آغازین هفته هفدهم رقابت های بوندس لیگا مقابل میهمان خود مونشن گلادباخ به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند دیشب در تنها دیدار برگزار شده از هفته هفدهم رقابت های فوتبال باشگاهی آلمان موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ به پیروزی دست پیدا کند.

محمد زیدان و نوری شاهین  در دقایق 35 و 56 گل های دورتموند را در این دیدار به ثمر رساندند و تک گل گلادباخ را "ون در برگ" در دقیقه 80 وارد دروازه تیم میزبان کرد. "هاینال" در دقیقه 38 این دیدار به علت دریافت دومین کارت زرد از تیم دورتموند اخراج شد. در ادامه این رقابت ها امشب و فرداشب بازی های زیر برگزار می شود:

* وردربرمن - وولفسبورگ
* بوخوم - کلن
* هرتابرلین - کارلسروهه
* هانوفر - آرمینیا بیله فلد
* بایر لورکوزن - انرگی کوتبوس
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
* هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت

یکشنبه 24/9/87
* هوفنهایم - شالکه

جدول رده بندی:
1- هوفنهایم 34 امتیاز- تفاضل گل 19+
2- بایرن مونیخ 34 امتیاز- تفاضل گل 15+
3- بایرلورکوزن 31 امتیاز
4- هرتابرلین 30 امتیاز
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16- انرگی کوتبوس 12 امتیاز
17- بوخوم 11 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 11 امتیاز(یک بازی بیشتر)

کد مطلب 799278

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