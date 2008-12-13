احداث پارکهای محلی در بوشهر افزایش می یابد

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ایجاد پارک های محله ای علاوه بر کاهش ترافیک موجب پاکیزگی محلات و مکانی مناسب برای تفریح شهروندان خواهد بود.

نصوری با بیان اینکه تلاش شهرداری بوشهر در ایجاد پارک های محله ای و حرکت به عمق محلات بسیار قابل تحسین است، اظهار داشت: این استراتژی را باید در سایر شهرهای استان نیز دنبال کنیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: هم اکنون حدود 120 هزار مترمربع پارک محله ای در شهر بوشهر در حال نوسازی و بهسازی است.

نصوری پیاده روسازی های صورت گرفته در شهر بوشهر در دو سال گذشته را بی سابقه عنوان کرد و گفت: حدود 135 هزار مترمربع پیاده رو در دو سال گذشته در شهر بوشهر نوسازی و بهسازی شده اند که به جرات می توان گفت یک رکورد است.

این مسئول با اشاره به روکش حدود 112 هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر بوشهر، اظهار داشت: روکش این حجم عظیم آسفالت در مدت زمانی کوتاه نشان از اراده و پشتکار مسئولین شهرداری بوشهر است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ایجاد تحول در سیمای شهرهای استان را بسیار ضروری دانست.

