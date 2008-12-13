نخستین سایت تخصصی روماتولوژی در کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد غریب دوست با اعلام این خبر افزود: این وب سایت به منظور بهبود خدمت رسانی به مراجعان راه اندازی شده و از این پس بیماران می توانند با مراجعه به آن کلید پرسشهای تخصصی خود را مطرح کرده و پاسخ آن را حداکثر ظرف 24 ساعت دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه پاسخگویی تنها توسط پزشکان متخصص یا فوق تخصص مربوط انجام خواهد شد تصریح کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته به زودی بیماران قادر خواهند بود پس از ارسال پرسش، پاسخ خود را بلافاصله دریافت کنند.

به گفته غریب دوست از ویژگیهای دیگر این سایت ارائه دانستنیهای روز به ویژه در زمینه بیماریهای روماتیسمی که یک سوم مردم به آن دچارند است.

وی از آموزشهای لازم و نیز لزوم کنترل و پیشگیری از بیماریهایی از قبیل کمردرد، آرتروز، پوکی استخوان و سایر بیماریهای روماتیسمی از طریق این وب سایت نام برد و گفت: راه اندازی " سایت راهنمایی بیماران" برای اطلاع هر چه بیشتر در مورد بیماری خود و در صورت لزوم هدایت آنان برای مراجعه مستقیم به پزشک متخصص مربوط است.

رئیس مرکز روماتیسم ایران از ویژگی بارز دیگر این سایت را ارائه جواب آزمایشها به صورت " بر خط " ( آن لاین) عنوان کرده اظهار داشت: در این شیوه بیمار و پزشک معالج وی می تواند از طریق وب سایت پاسخ را مشاهده کرده پرینت آن را دریافت کند.

وی ادامه داد: این اقدام در زمینه کاهش رفت و آمد بیماران، ایجاد آرامش روانی مراجعان به لحاظ کاهش زمان انتظار و کاهش هزینه های بیمار به ویژه برای بیمارانی که از مسیرهای دور و شهرستان مراجعه می کنند، تاثیر مثبت به سزایی بر جای خواهد گذارد.

غریب دوست در پایان یادآور شد: مرکز روماتیسم ایران به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی ر وماتولوژی در ایران در آینده نزدیک و با همکاری هر چه بیشتر استادان دانشگاههای معتبر علوم پزشکی به عنوان مرکز ریفرال بیماریهای اتوایمون( خود ایمن) و مرجعی قابل اطمینان برای پزشکان، بیماران و همچنین آزمایشگاههای تخصصی در سطح کشور معرفی خواهد شد.