وجود 104 تن از مشاهیر اثبات علم پروری شهرستان ساوجبلاغ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر بزرگی در نخستین همایش پژوهشگران با حضور پژوهشگران برتر در کانون امام علی (ع) این شهرستان اظهار داشت: قرآن کتاب آسمانی نیز 150 آیه در توصیه به پژوهش و علم آموزی دارد و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع ) نیز ما را به آموختن علم و دانش توصیه کرده است.

وی افزود: اکنون شهرستان ساوجبلاغ دارای هشت واحد دانشگاهی با بیش از 40 رشته و پنج هزار و 500 دانشجو در این دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند.

فرماندار ساوجبلاغ عنوان کرد: پتانسیلهای انسانی، دانشگاهی، صنعتی، کشاورزی، باعث شده که پژوهش در این شهرستان از دغدغه های مسئولان باشد.

وی در پایان از حضور نخبگان و پژوهشگران در این همایش تشکر کرد و به پژوهشگران برتر جوایزی اهدا شد.