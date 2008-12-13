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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۵

وجود 104 تن از مشاهیر اثبات علم پروری شهرستان ساوجبلاغ است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: تعلق داشتن 104 تن از مشاهیر علم و ادب جهان به شهرستان ساوجبلاغ ثابت می کند که مردم این شهرستان دوستدار دانش و علم پرور بوده اند,

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر بزرگی در نخستین همایش پژوهشگران با حضور پژوهشگران برتر در کانون امام علی (ع) این شهرستان اظهار داشت: قرآن کتاب آسمانی نیز 150 آیه در توصیه به پژوهش و علم آموزی دارد و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع ) نیز ما را به آموختن علم و دانش توصیه کرده است.

وی افزود: اکنون شهرستان ساوجبلاغ دارای هشت واحد دانشگاهی با بیش از 40 رشته و پنج هزار و 500 دانشجو در این دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند.

فرماندار ساوجبلاغ عنوان کرد: پتانسیلهای انسانی، دانشگاهی، صنعتی، کشاورزی، باعث شده که پژوهش در این شهرستان از دغدغه های مسئولان باشد.

وی در پایان از حضور نخبگان و پژوهشگران در این همایش تشکر کرد و به پژوهشگران برتر جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 799292

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