به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد خانم نیکلسن که ریاست شرکت رسانه‌ای میراژ هلدینگز مستقر در امارات متحده عربی را به عهده دارد، به تازگی اجازه ورود خود و گروه تولید آمریکایی را از دولت ایران گرفته و قرار است برای شناسایی لوکیشن‌ها و افراد مصاحبه‌شونده سال آینده میلادی وارد ایران شود.

مستندساز آمریکایی در این باره گفت: ما می‌خواهیم با نمایندگان گروههای مختلف مردم ایران گفتگو کنیم و ببینیم احساس آنها درباره انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده چیست. بسیاری از آمریکایی‌ها نمی‌دانند در ایران علاوه بر شیعه‌ها، جوامع یهودی و مسیحی هم زندگی می‌کنند و در مجلس نیز نماینده دارند.

نیکلسن در حال رایزنی با پخش‌کننده‌های آمریکایی و شرکای بین‌المللی برای همکاری در تولید این پروژه است که به عقیده وی برای اکران سینمایی تولید می‌شود. جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهوری ایران و محمدرضا اسلاملو فیلمساز ایرانی به نیکلسن در تولید مستند "ما مردم جمهوری اسلامی ایران" کمک می‌کنند.

پیش از این اعلام شده بود پیتر لوم مستند "نامه‌هایی به رئیس جمهوری" را با مشارکت ایران و آمریکا برای جشنواره ساندنس تولید می‌کند که موضوع آن اینگونه است: در چهار گوشه ایران روستائیان و مردم آرزوها و نگرانی‌های خود را با نوشتن نامه‌هایی به محمود احمدی‌نژاد و مرکز نامه‌های مردمی ریاست جمهوری بیان می‌کنند.