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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

430 عشایر و روستانشین بوشهری برای دریافت دفترچه بیمه نام نویسی کردند

430 عشایر و روستانشین بوشهری برای دریافت دفترچه بیمه نام نویسی کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر گفت: تاکنون 430 هزار نفر از روستاییان و عشایر برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی در استان بوشهر نام نویسی کرده اند.

دکتر عبدالرضا سملی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این تعداد عشایر و روستانشین استان بوشهر تاکنون برای 290هزار نفر دفترچه صادر شده است.

وی با اشاره به فعالیت 61 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری در استان بوشهر گفت: از آنجا که مبلغ پرداختی به مراکز بر اساس سرانه جمعیتی زیرپوشش مراکز است در پرداخت ها به ویژه در بخش حقوق نیروهای انسانی در مراکز کمتر از دو هزار نفر با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

سملی بیان کرد: به رغم پیگیری های انجام شده تاکنون در این زمینه به نتیجه ای نرسیده ایم.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون 113 پزشک و 80 ماما در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در استان بوشهر خدمات به مردم ارائه می کنند.

کد مطلب 799301

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