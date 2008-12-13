430 عشایر و روستانشین بوشهری برای دریافت دفترچه بیمه نام نویسی کردند

دکتر عبدالرضا سملی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این تعداد عشایر و روستانشین استان بوشهر تاکنون برای 290هزار نفر دفترچه صادر شده است .

وی با اشاره به فعالیت 61 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری در استان بوشهر گفت: از آنجا که مبلغ پرداختی به مراکز بر اساس سرانه جمعیتی زیرپوشش مراکز است در پرداخت ها به ویژه در بخش حقوق نیروهای انسانی در مراکز کمتر از دو هزار نفر با مشکلات زیادی مواجه هستیم .

سملی بیان کرد: به رغم پیگیری های انجام شده تاکنون در این زمینه به نتیجه ای نرسیده ایم .

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون 113 پزشک و 80 ماما در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در استان بوشهر خدمات به مردم ارائه می کنند.