تکلیف نرخ آرم طرح ترافیک تا یکشنبه مشخص می شود

تشکری هاشمی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: درباره قیمت آرم طرح ترافیک در سال آینده فعلاً مبنای محاسبات همان قیمت سال گذشته به صورت علی الحساب است و قطعاً نرخ سال گذشته نخواهد بود و افزایش خواهد یافت.

طرح ترافیک به منظور رفع تراکم تردد وسایل نقلیه در تهران از سال 1358 به اجرا درآمد. هدف از اجرای این طرح بهبود نسبی ترافیک در مرکز شهر با اجرای سیستم محدوده طرح ترافیک عنوان شده است.

اجرای این طرح از ابتدای شهریور سال 1358 با ایجاد مسیر ویژه اتوبوسهای شرکت واحد در مرکز شهر بوسیله ایجاد مسیری به طول 30280 متر آغاز شد.

یکی از موضوعات اصلی سالهای اخیر در حوزه حمل و نقل مسئله صدور آرم طرح ترافیک ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده است.

این موضوع از زمانی جدی تر شد که راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد داشتن کارت خبرنگاری برای ورود به محدوده طرح کافی نیست و خبرنگاران نیز باید برچشب طرح ترافیک را بر شیشه های خودروی خود نصب کنند.

درباره وضعیت صدور طرح ترافیک ویژه اصحاب رسانه ها معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به خبرنگار مهر می گوید: در نظر داریم با ایجاد نرم افزاری تازه این امکان را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه فراهم آوریم که خودشان مستقیماً فرآیند ثبت نام اینترنتی را انجام دهند و پس از آن از طریق استعلام از مدیران رسانه ها و تطبیق لیستهای ارسالی آنان با نامهای درج شده در سایت آرم ترافیک و ایجاد تعادل در میزان تقاضا و امکان عرضه آرم طرح ترافیک از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری فرآیند ثبت نام اصحاب رسانه را تسهیل کنیم.

هاشمی تشکری با اشاره به اینکه این نرم افزار بزودی در فضای مجازی اینترنت راه اندازی خواهد شد گفت: اولویت بندی برای ارائه آرم طرح ترافیک پس از هماهنگیهای لازم با مدیران مسئول و مدیران سایر رسانه ها عملیاتی خواهد شد.