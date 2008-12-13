200 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گلرنگ اختصاص یافت

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تاکنون چهار تن بذر اصلاح شده گلرنگ در بین کشاورزان استان ایلام توزیع شده است.

وی بیان داشت: گلرنگ یکی از محصولات با ارزش روغنی بوده که به طور متوسط بین 35 تا 40 درصد روغن از دانه این محصول برداشت می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر هکتار مزرعه گلرنگ از اراقام اصلاح شده در شرایط دیم بین 700 کیلوگرم تا یک تن برداشت می شود، خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر دانه روغنی گلرنگ، مصارف روغن کشی و از گلهای این محصول در صنایع رنگرزی و صنایع غذایی نیز استفاده می شود.

اقدسی عنوان کرد: قیمت تضمینی گلرنگ در سال زراعی جاری کیلویی 580 تومان در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: دانه روغنی کنجد نیز که برداشت آن در شهرستان مهران آغاز شده، پیش بینی می شود 25 تن دانه روغنی کنجد در شهرستان مرزی مهران برداشت شود.