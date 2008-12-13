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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

200 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گلرنگ اختصاص یافت

200 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گلرنگ اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال زراعی جاری 200 هکتار از اراضی کشاورزی این استان به کشت دانه روغنی گلرنگ اختصاص یافته است.

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تاکنون چهار تن بذر اصلاح شده گلرنگ در بین کشاورزان استان ایلام توزیع شده است.

وی بیان داشت: گلرنگ یکی از محصولات با ارزش روغنی بوده که به طور متوسط بین 35 تا 40 درصد روغن از دانه این محصول برداشت می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر هکتار مزرعه گلرنگ از اراقام اصلاح شده در شرایط دیم بین 700 کیلوگرم تا یک تن برداشت می شود، خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر دانه روغنی گلرنگ، مصارف روغن کشی و از گلهای این محصول در صنایع رنگرزی و صنایع غذایی نیز استفاده می شود.

اقدسی عنوان کرد: قیمت تضمینی گلرنگ در سال زراعی جاری کیلویی 580 تومان در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: دانه روغنی کنجد نیز که برداشت آن در شهرستان مهران آغاز شده، پیش بینی می شود 25 تن دانه روغنی کنجد در شهرستان مرزی مهران برداشت شود.

کد مطلب 799313

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