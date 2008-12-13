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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

سالانه 35 هزار عمل قلب باز در ایران انجام می‌شود

سالانه 35 هزار عمل قلب باز در ایران انجام می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: یک متخصص بیماری‌های قلب و عروق گفت: به طور متوسط سالانه 35 هزار عمل قلب باز در کشور انجام می‌شود که نسبت به دیگر کشورها رقم بالایی است.

حمیدرضا دربار در حاشیه سمپوزیم آئورت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: علت اصلی افزایش بیماری‌های قلبی در ایران نسبت به سایر کشورها ازدواج‌های فامیلی است که در کشورهای آمریکایی و اروپایی معنایی ندارد.

دکتر حمیدرضا دربار عوامل متعددی را در بیماری‌های قلبی عروقی موثر دانست و تصریح کرد: عوامل محیطی نظیر تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات، استرس همچنین توارث نیز در ایجاد این بیماری‌ها سهم به سزایی دارد.

دکتر دربار با اشاره به جایگاه ایران در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی عنوان کرد: از حدود 40 سال قبل عمل جراحی قلب باز به صورت کلاسیک در کشور مطرح است.

وی همچنین به وجود جراحان خبره در این زمینه در کشور اشاره کرد و یادآور شد: وجود این پزشکان، ایران را از جهت درمان این بیماری در جایگاه خاصی در خاورمیانه قرار داده است.

کد مطلب 799316

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