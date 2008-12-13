حمیدرضا دربار در حاشیه سمپوزیم آئورت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: علت اصلی افزایش بیماری‌های قلبی در ایران نسبت به سایر کشورها ازدواج‌های فامیلی است که در کشورهای آمریکایی و اروپایی معنایی ندارد.

دکتر حمیدرضا دربار عوامل متعددی را در بیماری‌های قلبی عروقی موثر دانست و تصریح کرد: عوامل محیطی نظیر تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات، استرس همچنین توارث نیز در ایجاد این بیماری‌ها سهم به سزایی دارد.

دکتر دربار با اشاره به جایگاه ایران در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی عنوان کرد: از حدود 40 سال قبل عمل جراحی قلب باز به صورت کلاسیک در کشور مطرح است.

وی همچنین به وجود جراحان خبره در این زمینه در کشور اشاره کرد و یادآور شد: وجود این پزشکان، ایران را از جهت درمان این بیماری در جایگاه خاصی در خاورمیانه قرار داده است.