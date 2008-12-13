کتابخانه "خلیج فارس" گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم موسوی بجنوردی در نامه تشکر خود به اقتداری ضمن استقبال از گشایش این کتابخانه، آن را گنجینه‌ای عظیم از پیشینه تاریخی و فرهنگی خلیج فارس دانست و یادآور شد: اهدای این کتابخانه و اسناد مؤید عشق و علاقه عمیق احمد اقتداری به ایران بزرگ اسلامی و کهن است که بیش از 70 سال دل در گرو مهر آن نهاده‌اند.

پیشتر قرار بود این مجموعه گرانبها به زادگاه این پژوهشگر در لارستان و گراش انتقال یابد.

اقتداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: من بیش از 10 سال برای انتقال این مجموعه به لارستان و گراش منتظر ماندم و چند بار نیز با مسئولان شهری زادگاهم گفتگو کردم اما شرایط مهیا نشد با این حال همچنان و تا جان در بدن دارم برای خدمت‌رسانی فرهنگی به لارستان آماده‌ام.

اقتداری هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه (ساعت 10 تا 30/14) در دفتری که در کنار کتابخانه خلیج فارس به وی اختصاص داده شده حضور می‌یابد و مشتاقان و علاقمندان مربوط به مسائل خلیج فارس به سهولت می‌توانند از دانش او بهره‌مند شوند.

اقتداری متولد 1304 خورشیدی در لار استان فارس است و هم اکنون در تهران زندگی می کند. وی تاکنون 40 کتاب و بیش از 200 مقاله علمى به چاپ رسانده که از جمله آنها می‌توان به "قصه‌هاى مثنوى" و روایت "منطق الطیر" اشاره کرد.

"شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان"، "آئین دریانوردی کهن در اقیانوس هند و خلیج فارس"، "از دریای پارس تا دریای چین"، "تحشیه ارجان و کهگیلویه" و "تحشیه ‌سرگذشت کشتیرانی ایرانیان" از دیگر آثار این نویسنده به شمار می‌آیند.