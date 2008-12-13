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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

نیاز آبی درختان کویری مورد بررسی قرار گرفت

نیاز آبی درختان کویری مورد بررسی قرار گرفت

یزد - خبرگزاری مهر: نیاز آبی درختان و درختچه های مورد استفاده در زمینه تثبیت شن، بیابان زدایی و توسعه فضای سبز در طرح تحقیقاتی کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بررسی شد.

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مجری طرح یاد شده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: تاکنون نیاز آبی گیاهانی همچون تاغ و اکالیپتوس به عنوان گیاهان موثر در تثبیت شنهای روان تعیین شده و تاثیر خشکی بر رفتار محیطی آنها با استفاده از آزمایشهای متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است.

محمدهادی راد خاطرنشان کرد: آشنایی با نیاز آبی گیاهان به ویژه در مناطق خشک، مدیریت عرصه های جنگل کاری شده را به خوبی میسر کرده و عکس العمل گیاهان در مواجهه با کمبود یا فراوانی رطوبت در خاک را مشخص می کند.

وی افزود: بسیاری از گیاهان بررسی شده در طول اجرای این طرح، گیاهانی مقاوم به خشکی هستند که کاشت آنها بسیار ارزشمند است اما هرگز نباید نیازهای آبی و رفتارهای آنها در مقابل کمبود رطوبت خاک را نادیده گرفت.

راد بیان داشت: نادیده گرفتن نیازهای آبی گیاهان همچنین رفتارهای آنها در مقابل کمبود رطوبت خاک در شرایط خاص حتی می تواند تهدیدی برای محیط زیست نیز باشد.

کد مطلب 799325

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