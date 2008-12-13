نمی توانیم تیم ملی را در اسپانیا همراهی کنیم/ اوساسونا سقوط نمی کند

مسعود شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج اخیر تیم فوتبال اوساسونا در رقابت های لالیگا گفت: ما نسبت به ابتدای فصل بازی های به مراتب بهتری را از خود به نمایش می گذاریم اما گل هایی که دریافت می کنیم روی اتفاقات فوتبالی، بدشانسی و تا حدودی هم اشتباهات خط دفاع است.

به راحتی امتیاز از دست می دهیم

وی ادامه داد: ما در این هفته درحالی که با 3 گل از والادولید پیش بودیم روی بدشانسی و اشتباهاتی که مدافعان کناری ما انجام دادند، 2 امتیاز حساس آن دیدار را به راحتی از دست دادیم و این نشان می دهد بازیکنان ما هنوز در استرس پیروز نشدن قرار داشته و به این باور نرسیده اند که می توانند در دیدارهای مهم پیروز شوند.

هافبک ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در مورد دیدار روز شنبه این تیم برابر رکرتیوو هوئلوا اظهار داشت: آنها هفته پیش یک نتیجه عجیب بدست آوردند و توانستند مایورکا را در زمین خودش مغلوب کنند. البته این دیدار برای ما بسیار حیاتی است زیرا برای فرار از جمع قعرنشینان نباید حتی یک امتیاز هم از دست بدهیم.

اوساسونا سقوط نمی کند

وی ادامه داد: باید از دیدار با رکرتیوو امتیازات لازم را جمع آوری کنیم تا اختلاف امتیازمان با تیم های دیگر قعرنشین بیشتر نشود و از آنها بیش از این فاصله نگیریم. قطعا پیروزی در دیدار فردا گام بلندی برای ما خواهد بود تا خود را برای فرار از جمع تیم های پائین جدول آماده سازیم.

هافبک ملی پوش کشورمان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا اوساسونا در پایان فصل به دسته پائین تر سقوط نمی کند، تصریح کرد: اصلا چنین اتفاقی نمی افتد زیرا بازی های زیادی تا پایان فصل پیش رو داریم. ضمن اینکه تغییراتی که در کادر فنی صورت گرفته باعث شده، تیم شرایط بهتری کسب کند و قعطا با کسب چند نتیجه مطلوب از این وضعیت نجات پیدا می کنیم.

قدر گل های زیبای جواد را نمی دانند

وی در مورد گلزنی نکونام در بازی های اخیر تاکید کرد: جواد در این دیدارها نشان داده یک بازیکن بزرگ است و سطح فوتبالش بالاتر از فوتبال آسیاست. البته بازیکنان تیم قدر گل های زیبای جواد را نمی دانند و متاسفانه در چند هفته اخیر گلهای وی به راحتی پرپر می شود.

شجاعی در خصوص نیمکت نشینی خود در این دیدار اظهار داشت: من حتی بلند شدم و گرم کردم و قرار بود بازی کنم اما شرایطی پیش آمد که سرمربی تیم ترجیح داد بازیکن دیگری را به میدان بفرستد. ضمن اینکه با عملکرد خوبم در تمرینات و مسابقات اوساسونا، خود را از بازیکن نیمکت نشین به بازیکن اصلی تبدیل کردم ولی مربی تیم تصمیم گرفت در این دیدار از بازیکن دیگری استفاده کند.

وضعیت مطلوبی را در اوساسونا بدست آوردم

وی افزود: در چند هفته اخیر هافبک های مطرح اوساسونا را نیمکت نشین کردم اما امروز می گویند به دلیل نارضایتی کادر فنی نیمکت نشین شده ام، در صورتیکه چنین موضوعی صحت ندارد زیرا توانسته ام نظر مساعد سرمربی تیم را جلب کنم و در حال حاضر وضعیت مطلوبی را در اوساسونا بدست آوردم.

شرایط مساعد باشد، کره را شکست می دهیم

وی در مورد بازی آینده ایران برابر کره جنوبی خاطرنشان کرد: متاسفانه قبل از دیدار با کره شمالی این تیم را بسیار بزرگ کرده بودند، در صورتی که به راحتی برابر ما شکست خورد. همچنین امارات را هم بسیار کوچک کردند ولی این تیم ثابت کرد نمی توان با توجه به عملکرد ضعیف یک تیم در بازی های گذشته، با قاطعیت از برد برابر آن تیم صحبت کرد.

هافبک ملی پوش کشورمان اضافه کرد: امروز هم باید بسیار منطقی با شرایط تیم کره جنوبی برخورد کرد زیرا اگر تیم ایران شرایط نرمال خود را داشته باشد، می تواند این تیم را با توجه به بازیکنان بزرگی که دارد، شکست دهد. البته درصورتی که رسانه ها و کارشناسان فوتبال این تیم را به خوبی آنالیز کنند و شرایط مطلوبی را برای موفقیت تیم ملی پیش از آن مسابقات بوجود آورند.

نمی گذارند در اردوی اسپانیا شرکت کنیم

وی افزود: تیم ملی فوتبال ایران تا این لحظه عملکرد خوبی داشته است و امیدوارم در بازی های حساس آینده هم امتیازات لازم را کسب کرده و در نهایت به عنوان یکی از دو تیم برتر این گروه جواز صعود به جام جهانی را کسب کند.

شجاعی در پایان در مورد احتمال حضور خود در اردوی تیم ملی در اسپانیا گفت: این اردو در زمان 4 روزه تعطیلی لالیگا برگزار می شود و با توجه به آنکه بازی های ایران در روز فیفا نیست، سرمربی تیم اوساسونا با حضور من و جواد در این اردو مخالفت کرده است. البته قرار است فدراسیون فوتبال فاکسی را به باشگاه ارسال کند اما بعید می دانم سرمربی تیم با توجه به علاقه ما برای حضور در این اردو، با درخواست مسئولان ایران موافقت کند.