گفتگوی لاریجانی و رئیس مجلس سوریه برای تشکیل نشست 4 کشور بزرگ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی لاریجانی شب گذشته با محمود الابرش رئیس مجلس سوریه درباره مسائل غزه تلفنی گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به اوضاع ناگوار مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری گفت: آنچه این روزها در سرزمینهای فلسطینی شاهد آن هستیم شرایط بسیار دشوار زندگی روزمره مردم بیگناه و مسلمان فلسطین است که در اثر جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی بر آنان تحمیل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین با اشاره به مصوبه اجلاس اخیر مجمع پارلمانی آسیا در اندونزی مبنی بر مشارکت رؤسای مجالس سه کشور اندونزی، جمهوری اسلامی ایران و سوریه موسوم به تروئیکای این مجمع در رایزنی جهت مساعدت دیپلماتیک با هدف تسهیل رفع مشکلات فراروی مردم فلسطین در مناطق تحت حصر رژیم صهیونیستی بر ضرورت اتحاذ اقدامات عملی در این ارتباط تاکید کرد.

وی همچنین یادآور شد که با رئیس مجلس مصر، رایزنیهایی در زمینه ارسال کمکهای انسان دوستانه به ویژه غذا و دارو برای ساکنان غزه و کناره باختری انجام داده است.

لاریجانی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای اجرای مصوبه مجمع پارلمانی آسیا، همراه با رؤسای مجالس اندونزی و سوریه و ادامه رایزنیها با همتای مصری در جهت کاهش آلام مردم مصیبت زده فلسطین تلاش کند.

در ادامه این گفتگو دکتر محمود الابرش رئیس مجلس نمایندگان سوریه با تقدیر از تلاشهای رئیس مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: ابتکار مجمع پارلمان آسیایی به همراه تلاشهای شایسته جمهوری اسلامی ایران موقعیت مناسبی را برای کمک به مردم فلسطین فراهم آورده و سوریه آماده است در بالاترین سطح پارلمانی در این همکاری سهیم باشد.

وی همچنین بر دعوت مجدد خود از رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام سفر رسمی به دمشق تاکید کرد که لاریجانی ضمن پذیرش این دعوت ابراز امیدواری کرد این سفر در زمان مقتضی انجام گیرد.