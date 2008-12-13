سالانه هزار صنعتگر ایلامی در بخش صنایع دستی آموزش می بینند

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حال حاضر حدود هشت هزار صنعتگر صنایع دستی در استان ایلام مشغول فعالیت در این بخش هستند.

وی بیان داشت: صنعتگران استان ایلام در سه مقطع پیشرفته و مقدماتی دوره های آموزشی صنایع دستی را فرا می گیرند.

این مسئول با اشاره به اینکه سالانه یک هزار صنعتگر از استان ایلام آموزشهای لازم در بخش صناعی دستی می بینند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر گلیم نقش برجسته مهمترین و اصیلترین صنعت دستی صنعگران استان ایلام است که بیشتر صنعتگران این استان در بافت این نوع گلیم فعالیت دارند.

احمدی عنوان کرد: بیش از 90 درصد صنعتگران استان ایلام را بانوان استان تشکیل می دهند و معرق کاری، گلیم، فرش، گل چینی، منبت کاری، ... از دیگر رشته های آموزش داده شده به صنعتگران این استان است.

این مسئول یادآور شد: افراد پس از آموزشهای لازم در زمینه صنایع دستی، گواهینامه دریافت می کنند و می توانند به پویایی بخش صنایع دستی ایلام که از بخشهای مهم و اصیل استان است کمک کنند.