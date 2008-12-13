عراق برای ثبات منطقه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، هوشیار زیباری در جریان دیدار با سفیران آمریکا، انگلیس، ایتالیا و فرانسه در بغداد گفت: ایجاد محیط امن و باثبات در منطقه و به جریان انداختن تمامی ابتکار عمل ها به منظور تحقق این هدف در راستای منافع اساسی عراق است.

سفیران کشورهای مذکور نیز همکاری کشورهای منطقه به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه و جهان به ویژه قطعنامه های شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای ایران را خواستار شدند.

لازم به ذکر است که علی الدباغ سخنگوی رسمی دولت عراق روز پنجشنبه از دولت آتی آمریکا به ریاست باراک اوباما خواست کانالهای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را برای حل مشکلاتی که بر ثبات منطقه تاثیر می گذارد، باز کند.