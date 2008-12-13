اسرائیل زندانیان فلسطینی را در قبال دریافت زمین آزاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "احمد قریع" با بیان این مطلب اعلام کرد که اسرائیل پیشنهاد داده در ازای ضمیمه 6.8 درصد از خاک کرانه باختری پنج هزار اسیر فلسطینی را آزاد می کند.

به گفته قریع، رژیم صهیونیستی تا کنون دیدگاه خود را در باره آینده بیت المقدس بیان نکرده است.

به نوشته هاآرتص، سخنان قریع تا حدودی وضعیت تل آویو و واشنگتن را در حالی که هر دو در آستانه تغییر دولتهای خود هستند نشان می دهد. تل آویو در حالی پیشنهاد معاوضه اسیران با زمینهایی از کرانه باختری را داده که نظر سنجیها نشان می دهد "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات 10 فوریه برخوردار است و نکته مهم آنکه نتانیاهو با افزایش وسعت سرزمینهای اشغالی مخالف بوده و اعلام کرده که مذاکرات صلح با فلسطینیها را در وضعیت فعلی ادامه نمی دهد.

از سوی دیگر مدت ریاست "بومازن" بر تشکیلات خود گردان در حال پایان یافتن است و مشخص نیست که آیا رئیس بعدی تشکیلات خود گردان فلسطین نیز خواهان ادامه روند این مذاکرات باشد یا خیر.

هاآرتص در حالی سخنان قریع را منتشر کرده که دفتر نخست وزیر رژی صهیونیستی این اظهارت را رد کرده و اعلام داشت که بر اساس سخنان اخیر "ایهود اولمرت" اسرائیل قصد دارد از اغلب مناطق اشغالی که در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورد خارج شود. این مناطق شامل کرانه باختری و بخشهایی از بیت المقدس است.