مجتهد: کاهش سود بانکی با نرخ تورم بالا امکان پذیر نیست

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص فراهم شدن شرایط برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم به عنوان یکی از اهداف این برنامه و نرخ تورم 25 درصدی فعلی، گفت: نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی مباحثی است که نمی توان آنها را جدا از هم در نظر گرفت و آنها با یکدیگر در ارتباط هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: نرخ سود بانکی در شرایطی می توانست تک رقمی شود که نرخ تورم کنترل می شد، روند اولیه نیز نشان می داد که نرخ تورم در حال کاهش بود، به نحوی که تا 12 درصد نیز کاهش یافته بود، اما متاسفانه پس از آن شرایط و برنامه هایی به وجود آمد که باعث افزایش نرخ تورم شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این امر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت تک رقمی اگر هم انجام شود، به نظر نمی رسد که چندان منطقی باشد، زیرا با توجه به نرخ بالای تورم، نرخ واقعی بهره منفی خواهد بود و این امر برای رشد و توسعه بخش مالی چندان مفید نیست و باعث افزایش مشکلات خواهد شد.

مجتهد خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم بالای فعلی، کاهش نرخ سود بانکی نه منطقی و نه امکان پذیر خواهد بود.