10 فیلم اول جشنواره برلین 2009 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برگزارکنندگان جشنواره برلین 2009 روز جمعه اسامی اولین فیلمهای جشنواره را اعلام کردند که در میان آنها چهار فیلم اولین بار در دنیا و چهار فیلم نیز در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآیند.
تاثیرات جهانیشدن چه در ابعاد وسیع و چه در سطوح شخصی و احساسی مضمون مشترک بسیاری از فیلمهای امسال و به نظر موضوع اصلی جشنواره برلین 59 است.
در این بین به نظر میرسد تولیدات آلمانی در اولویت جشنواره قرار دارند. "خواننده" دالدری مانند "بینالملل" توم تیکور و فیلم افتتاحیه جشنواره در آلمان فیلمبرداری شده و بخشی از هزینه ساخت آن را صندوق فیلم فدرال دولت آلمان تامین کرده است.
"خواننده" با بازی کیت وینسلت، رالف فاینس و دیوید کراس بازیگر آلمانی، داستان دوستی کوتاه مدت مردی جوان با زنی بزرگتر از خودش در پایان جنگ جهانی دوم و برخورد دوباره او با زن در سالهای پس از جنگ است. این فیلم نیز مانند "پلنگ صورتی 2" در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآید.
"غول پیکر" به کارگردانی لوکاس مودیسون فیلمساز سوئدی یکی دیگر از فیلمهای بخش مسابقه رسمی برلین است. گائل گارسیا برنال و میشل ویلیامز در این فیلم بازی میکنند و داستان درباره یک خانواده نیویورکی است که تحت تاثیر نیروهای جهانی با تغییرات اساسی در زندگی خود روبرو میشوند.
دیگر فیلمهای بخش رسمی جشنواره برلین عبارتند از "خشم" سالی پاتر با بازی جودی دنچ و دایان ویست تولید مشترک بریتانیا و آمریکا، "غبار زمان" تئو آنجلوپولوس با نقشآفرینی ویلم دافو و برونو گانتس (خارج از مسابقه) و درام چینی "همیشه شیفته" به کارگردانی چن کایگه درباره معروفترین ستاره اپرا در چین.
"پیامآور" اولین تجربه کارگردانی اورن موورمن با بازی بن فاستر، وودی هارلسن و سامانتا مورتن و "رود لندن" رشید بوغریب با حضور برندا بلیتن نیز در بخش مسابقه حضور دارند. فیلم آخر تولید مشترک الجزایر، فرانسه و بریتانیاست.
فیلم آمریکایی "زندگی خصوصی پیپا لی" با نقشآفرینی رابین رایت پن، کیانو ریوز، جولین مور و وینونا رایدر در بخش خارج از مسابقه پخش میشود. میلر با فیلم "ترانه عاشقانه جک و رز" در بخش پانوراما جشنواره سال 2005 حضور داشت.
Alle Anderen به کارگردانی مارن آده تا اینجا تنها فیلم آلمانیزبان انتخابشده برای بخش مسابقه است. این فیلم در کنار سه فیلم "رود لندن"، "خشم" و "زندگی خصوصی پیپا لی" اولین بار در برلین به نمایش درمیآید.
دیتر کاسلیک مدیر جشنواره فیلم برلین گفت: تا به امروز بسیاری از فیلمهای که انتخاب کردهایم به مسئله دنیای جهانیشده و تاثیر آن بر زندگی خصوصی آدمها میپردازند.
پنجاه و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین پنجم تا 15 فوریه (17 تا 27 بهمن) برگزار میشود و تیلدا سوئینتن بازیگر بریتانیایی رئیس داوران بخش بینالملل است.
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