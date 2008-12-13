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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۹:۳۵

برای شرکت در سمینار آموزشی؛

AFC خواستارمعرفی نمایندگان4 باشگاه ایرانی شد/ سمت های جدید در لیگ ACL

AFC خواستارمعرفی نمایندگان4 باشگاه ایرانی شد/ سمت های جدید در لیگ ACL

کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون های فوتبال عضو خواست تا نمایندگان خود را برای شرکت در سمینار آموزشی - توجیهی لیگ قهرمانان آسیا معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نمابری به فدراسیون فوتبال خواست تا هریک از 4 باشگاه ایرانی شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا 4 نماینده خود را برای شرکت در سمینار این لیگ که طی روزهای 9 و 10 ژانویه (20 و 21 دیماه) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، معرفی کنند.

براساس اعلام AFC فصل جدید لیگ حرفه ای فوتبال آسیا با سمت های اجرایی جدید شامل مدیر تیم، مدیر مسابقات، مدیر بازاریابی و مدیر رسانه برگزار خواهد شد که باشگاههای حاضر در این مسابقات موظف شده اند اسامی نمایندگان خود را در مهلت تعیین شده به فدراسیون فوتبال ارسال کنند.

چهارباشگاه پرسپولیس، استقلال ، سپاهان و صباباتری قم موظف هستند با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه مدارک لازم حداکثر تا روز یکشنبه 24 آذرماه این مدارک را به فدراسیون فوتبال تحویل دهند. 

آخرین مهلت AFC برای ارسال اسامی نمایندگان باشگاهها برای شرکت در سمینار آموزشی - توجیهی لیگ قهرمانان آسیا 26 آذرماه تعیین شده است.

فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به 4 باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا خواستارمعرفی نمایندگان خود برای شرکت در سمینار آموزشی لیگ قهرمانان آسیا شد.
کد مطلب 799344

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