AFC خواستارمعرفی نمایندگان4 باشگاه ایرانی شد/ سمت های جدید در لیگ ACL

براساس اعلام AFC فصل جدید لیگ حرفه ای فوتبال آسیا با سمت های اجرایی جدید شامل مدیر تیم، مدیر مسابقات، مدیر بازاریابی و مدیر رسانه برگزار خواهد شد که باشگاههای حاضر در این مسابقات موظف شده اند اسامی نمایندگان خود را در مهلت تعیین شده به فدراسیون فوتبال ارسال کنند.
چهارباشگاه پرسپولیس، استقلال ، سپاهان و صباباتری قم موظف هستند با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه مدارک لازم حداکثر تا روز یکشنبه 24 آذرماه این مدارک را به فدراسیون فوتبال تحویل دهند.
آخرین مهلت AFC برای ارسال اسامی نمایندگان باشگاهها برای شرکت در سمینار آموزشی - توجیهی لیگ قهرمانان آسیا 26 آذرماه تعیین شده است.
فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به 4 باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا خواستارمعرفی نمایندگان خود برای شرکت در سمینار آموزشی لیگ قهرمانان آسیا شد.
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