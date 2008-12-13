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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

شورای امنیت تصویب کرد :

تمدید حضور نیروهای سازمان ملل در جولان تا شش ماه دیگر

تمدید حضور نیروهای سازمان ملل در جولان تا شش ماه دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته با اجماع مدت حضور نیروهای وابسته به این سازمان را تا شش ماه دیگر در بلندیهای جولان تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید حضور نیروهای این سازمان در بلندیهای جولان تا شش ماه دیگر با صدور بیانیه ای از سوی این سازمان همراه بود که از گزارش "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت کرد.

در این گزارش بان کی مون آورده است : وضعیت خاورمیانه متشنج است و تا زمانی که صلحی فراگیر به دست نیاید، این وضعیت به همین صورت خواهد بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد خرداد گذشته مدت حضور نیروهای وابسته به این سازمان را در بلندیهای جولان تا پایان سال 2008 تمدید کرده بود.

نیروهای وابسته به سازمان ملل متحد از سال ‪ ۱۹۷۴‬در بلندیهای جولان حضور دارند.

بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.

کد مطلب 799347

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