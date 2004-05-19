‌ايران طبق بند دو پروتكل الحاقي كه آن را داوطلبانه اجرا مي كند ، موظف است ، كليه اماكن و فعاليتهاي هسته اي خود را درچارچوب پوتكل الحاقي به آژانس اعلام كند. ايران به پيشنهاد آژانس تصميم گرفته است يكماه زودتر از موعد مقرر و پيش از اجلاس شوراي حكام اين كار را انجام دهد تا گام ديگري در راستاي شفاف سازي و سرعت بخشيدن به رفع سوء تفاهمات برداشته باشد .

خاتمي مبني بر ارايه نكردن اظهار نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: اين اظهار نامه در حال تدوين است و طي كردن روال عادي خود است .



به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، رييس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران ضمن امتناع از مصاحبه و گفتگو پيرامون مساله مختلف كشور در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبني بر نتايج پيگيري هيات دولت در خصوص گراني گفت: در اين مورد از وزير بازرگاني سوال كنيد.



خاتمي درخصوص سالگرد دوم خرداد تنها به گفتن مبارك است ان شاء الله اكتفا كرد . رييس جمهور درباره وضع حكم اعدام آقاجري هم گفت: اين مسئله را از قوه قضاييه بپرسيد .

وي درپاسخ به سوالي درباره فرودگاه امام خميني گفت: ان شا الله فرودگاه امام باز مي شود .



رييس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سالگرد دوم خرداد نزديك است و شما بايد در اين خصوص نظر دهيد گفت: ما 18 خردادي هستيم .



وي به خبرنگاران گفت: روز شنبه دوم خرداد به مناسبت سالگرد آزادي خرمشهر به اين شهرستان سفر مي كنم .

خاتمي در پاسخ به سوالي درباره احضار برخي از دانشجويان گفت: خوشبختانه رييس دادگستري اعلام كردند كه ديگر احضاري وجود ندارد و ما هم معتقديم كه تنها بايد اخطارهاي انضباطي داده شود .



رييس جمهور در پاسخ به سوالي ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر تحركات جديد ديپلماتيك امارات در خصوص جزاير سه گانه گفت: تكليف اين جزاير روشن است و ان شاء الله مشكلي پيش نمي آيد.