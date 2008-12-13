هشت هزار قطعه بچه ماهی خاویاری در استخرهای یزد رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیر امور آبزیان جهاد کشاورزی استان یزد، صبح امروز در اولین کارگاه آموزشی ماهیان خاویاری در این استان اظهار داشت: رها سازی 10 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری تا پایان امسال در برنامه این سازمان است که تاکنون آموزش و برنامه ریزی برای پرورش هشت هزار قطعه از آنها صورت گرفته است.

محمدعلی مبینی افزود: این گارگاه با هدف توسعه پرورش انواع گونه های آبزیان در منابع آبی استان و توجه به انتقال و رها سازی ماهیان خاویاری از گونه فیل ماهی برگزار شده است.

در این کارگاه 25 نفر از پرورش دهندگان، کارشناسان امور آبزیان و تعدادی از دانشجویان رشته شیلات حضور داشتند و با نحوه پرورش فیل ماهی در زمینه های تغذیه، شرایط پرورش، بیومتری و دیگر اصول زیستی آشنا شدند.