روند کاهنده رشد تورم / نرخ تورم را به سطح 20 درصد برمی گردانیم

محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی طی چند ماه گذشته برنامه ریزی هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم انجام داده است، اما این برنامه ریزی ها به سرعت نمی تواند نتیجه بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید زمان کوتاهی برای نتیجه دادن این برنامه ها بگذرد، تصریح کرد: نرخ تورم آبان ماه در حدود ماه قبل از آن بود که این مسئله نشان می دهد روند رشد نرخ تورم کاهنده شده است.

وی افزود: همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهش یافته و از حدود 29 به 28 درصد رسیده است؛ در کل مجموع نرخها و میانگین نرخ تورم کاهش یافته است.

بهمنی اظهار امیدواری کرد که روند کاهنده نرخ رشد تورم را در پایان آذر ماه به طور ملموس تر مشاهده کنیم و به هدف برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال برای نرخ تورم برسیم.

وی نرخ هدف گذاری شده تورم پایان سال جاری توسط بانک مرکزی را در حدود 20 تا 21 درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر، براساس اعلام بانک مرکزی، میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1386 معادل 25 درصد است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1387 نسبت به ماه قبل 8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزایش یافته است.

همچنین درصد تغییر شاخص مذکور در مهر ماه 1387 نسبت به مهر ماه 1386 معادل 5/29 درصد بوده است . نرخ تورم در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7 ، در تیرماه 87 معادل 21.5 ، در مردادماه سال جاری 22.3 درصد، در شهریور ماه امسال 23.3 درصد و در مهر ماه سال جاری 24.3 درصد بوده است.