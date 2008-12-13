کپی کتاب نیوتن پس از 40 سال پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، رئیس دانشگاه اوبسالا اعلام کرد این کتاب نیوتن که در کتابخانه دانشگاه نگهداری می‌شد 40 سال پیش از سوی فردی ناشناس به سرقت رفت.

وی افزود: این کتاب در سال 2004 در مزایده‌ای خریداری و اخیراً به دانشگاه بازگردانده شد.

تصویری از کتاب نیوتن

آیزاک نیوتن فیزیکدان، ریاضیدان، فیلسوف انگلیسی در 25 دسامبر 1642 به دنیا آمد. وی در سال 1687 شاهکار خود "اصول ریاضی فلسفه طبیعی" را به نگارش درآورد. در این کتاب او مفهوم گرانش عمومی را مطرح ساخت و با تشریح قوانین حرکت اجسام، علم مکانیک کلاسیک را پایه گذاشت.

نیوتن در کتاب "اصول ریاضی فلسفه طبیعی" ثابت کرد که نیروی کشش میان اجسام آسمانی، طبق قانون "عکس مربع" عمل می‌کند یعنی مقدار نیروی گرانش میان خورشید و یک سیاره برابر است با عکس مجذور فاصله میان آن دو. او با تحلیل ریاضی نشان داد که قانون عکس مربع به ناگزیر مسیر حرکت سیاره‌ها را بیضی می‎سازد. نیوتن در بخش دیگری از این کتاب، چگونگی حرکت اجسام را در قالب سه قانون توصیف کرده است.

سِر آیزاک نیوتن در سن 85 سالگی در لندن درگذشت و پیکرش را در کلیسای وست مینیستر به خاک سپردند.